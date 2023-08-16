تأهل المنتخب الإسباني الى المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة بأستراليا ونيوزيلندا للمرة الأولى في تاريخه اثر تغلبه على السويد 2-1 في الدور نصف النهائي الثلاثاء في أوكلاند.



وسجلت أولغا كارمونا هدف الفوز لبلادها (89)، بعدما كانت البديلة ريبيكا بلومكفيست أدركت التعادل للسويد قبلها بدقيقة واحدة، وافتتحت الإسبانية البديلة أيضا سلمى بارالويلو التسجيل (81).



وستواجه إسبانيا في النهائي الفائز بين أستراليا المضيفة وانجلترا في نصف النهائي الآخر الأربعاء في سيدني.



وتعد هذه النتيجة تاريخية بالنسبة للمنتخب الإسباني في مشاركته الثالثة فقط في مونديال السيدات بعد 2015 و2019، حيث لم يسبق قط أن تخطى الدور السادس عشر بأي مشاركة سابقة.



ولم تكن تحضيرات المنتخب الإسباني مثالية، حيث طلبت 15 لاعبة من الاتحاد الاسباني لكرة القدم عدم استدعائهن للتشكيلة على خلفية استيائهن من المدرب خورجي فيلدا، وفقط ثلاث لاعبات منهن عدن الى التشكيلة.



في المقابل، استمرت عقدة الأمتار الأخيرة بالنسبة للسويد حيث احتلت مركز الوصافة مرة واحدة عام 2003، والمركز الثالث ثلاث مرات آخرها في النسخة الماضية عام 2019.



كما خسر المنتخب السويدي نصف نهائي كأس أوروبا العام الماضي، وسقط أيضا في نهائي أولمبياد طوكيو أمام كندا بركلات الترجيح عام 2021.