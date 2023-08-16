حققت اللاعبة الأميركية المخضرمة فينوس ويليامس مفاجأة بتغلبها على الروسية فيرونينكا كودرميتوفا المصنفة السادسة عشرة 6-4 و7-5 في الدور الاول من دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز في التنس.



وحققت فينوس (43 عاما) أول فوز لها على احدى المصنفات العشرين الأوليات في العالم منذ أربعة أعوام.



وتمكنت ويليامس، الفائزة بسبع بطولات «غراند سلام»، من تعويض تأخرها 1-4 ثم 1-5 في كلتا المجموعتين لتعود وتحسمهما بشكل لافت أمام المصنفة الرابعة عشرة عالميا.



وقالت ويليامس في تصريحها بعد المباراة «أحب هذه اللعبة، وهذا ما أفعله»، مضيفة كانت السنوات القليلة الماضية صعبة من حيث الإصابات، أريد أن أكون قادرة على أن أكون هنا وأن أكون قوية، وأن أكون على طبيعتي وهذا مهم بالنسبة لي، أنا أحاول الوصول إلى هناك.



وفي مباراة أخرى، تغلبت الأميركية الأخرى سلوان ستيفنز بطلة فلاشينغ ميدوز 2017 على الايطالية إليزابيتا كوتشياريتو 7-5 و6-2.



ولدى الرجال، تغلب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثاني عشر على الايطالي ماتيو بيريتيني 4-6،6-2 و6-3.



ووضع أوجيه-ألياسيم حدا لسلسلة من خمس هزائم متتالية تعود الى الأسبوع الذي سبق بطولة فرنسا المفتوحة في مايو الماضي.



وتفوق الفنلندي إميل روسوفوري على الفرنسي كورنتان موتيه 6-4 و6-2.



وسيستهل الإسباني كارلوس ألكاراس مشواره من الدور الثاني اليوم أمام الأسترالي جوردان طومسون الذي أقصى الأميركي جون إيسنر بفوزه عليه 7-6 (5/7) و7-6 (2/7).