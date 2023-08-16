التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي نظيره السوري فيصل المقداد، في قصر التحرير بالقاهرة، وذلك على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سورية.



وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



كما أجرى المقداد لقاءات ثنائية مع نظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي.



وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن المقداد بحث مع نظرائه القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسورية على المستوى الوزاري الذي عقد في القاهرة أمس. وأكدت «سانا» أن النقاشات كانت إيجابية وبناءة، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين الدول المعنية.



هذا، وعقدت لجنة الاتصال اجتماعها أمس بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير بالقاهرة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» («تويتر» سابقا) أن «الحاضنة العربية تسعى جاهدة لإيجاد حلول ناجعة ومستدامة للأزمة السورية ووضع حد لمعاناة الشعب السوري الشقيق».