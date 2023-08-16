عاطف رمضان



علمــت «الأنـــباء» من مصادر مطــــلعة ان وزارة الأشغـــال العامة تعتزم القيام بتحديث بيــــانــات متعـــهدي المقاولات العامة المحلية المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجميع التخصصات (أعمال البنية التحتية، أعمال المباني، الأعمال الميكانيكية، الأعمال الكهربائـــية) لعام 2023.



وأضافت المصادر ان الوزارة الزمت هذه الشركات والمؤسسات ببعض التعليمات، موضحة ان متعهدي المقاولات العامــــــة المحلية التي لديها اسـم مستخدم وكلمة سر لدى الوزارة بالدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة لتحديث بياناتها ومتعهدي المقاولات العامة المحلية التي ليس لديها اسم مستخدم وكلمة سر لدى الوزارة (تسجيل أول مرة)، مرا​جعة قسم تأهيل المقاولين والاستشاريين بالوزارة في المبنى مع إحضار بعض الأوراق، وان موعد مراجعة متعهدي المقاولات العامة مـــتاح حـتى الخميس 17 الجاري.