يعقوب العوضي



يفتتح الكويت مشواره بلقاء الجزيرة الإماراتي في الساعة الواحدة من ظهر اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى في البطولة العربية لكرة اليد المقامة في القطيف بالمملكة العربية السعودية بضيافة نادي الهدى، وتضم مجموعة الكويت كلا من الجزيرة، البنك الأهلي المصري، مضر السعودي والحشد العراق.



وتضم المجموعة الثانية الممثل الثاني لكرة اليد الكويتية في البطولة العربي إلى جانب كل من الهدى السعودي، الزمالك المصري والذي سيلتقيه غدا، وفاق عين توتة الجزائري والشعلة اليمني.



وكان الأبيض قد أنهى معسكره الخارجي في البحرين قبل البطولة خاض خلاله مباراتين وديتين، ويسعى الجهاز الفني للأبيض بقيادة المدرب البرازيلي أوليفيرا إلى تحقيق بداية إيجابية عبر تحقيق الفوز ولديه المحترفون فرانكيس كارول وآنخيل هيرنانديز إلى جانب البرازيلي فينيسيوس تكسيرا، واللاعبون عبدالله الخميس، صالح الموسوي، عبدالعزيز الشمري، نواف الشمري وحراس المرمى علي وحسن صفر.