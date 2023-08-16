هادي العنزي



خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل من نظيره دبا الحصن الإماراتي 1-2 في رابع مبارياته الودية بمعسكره التدريبي في مدينة الإسكندرية بمصر، وسجل هدف «الأشاوس» الوحيد في المباراة مهاجمه البرازيلي وليام باروس.



ومن المقرر أن يعود «الأحمر» غدا الخميس، بعد معسكر تدريبي استمر لأسبوعين في الاسكندرية، تحضيرا لمنافسات دوري زين للدرجة الممتازة الذي ينطلق 24 الجاري، وسيواجه الفحيحيل نظيره الشباب في أولى مبارياته بالبطولة مساء السبت 24 الجاري، على ستاد نادي التضامن.



وقد لعب «الأشاوس» 6 مباريات تجريبية محلية وخارجية منذ بدء تحضيراته يوليو الماضي، سعى خلالها المدرب السوري فراس الخطيب لخلق الانسجام المطلوب بين اللاعبين، وخاصة القادمين الجدد منهم، والوقوف على توليفة متجانسة يبدأ معها موسمه الثاني تواليا مع الفريق.



إلى ذلك، تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل مع الوكرة القطري 2-2 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول في العاصمة القطرية (الدوحة)، ضمن تحضيرات «أبناء أبوحليفة» لدوري زين للدرجة الأولى الذي ينطلق 27 الجاري، بلقاء يجمعه على ملعبه مع نظيره التضامن.



ومن المقرر أن يعود وفد الساحل بعد غد الجمعة، بعد 4 مباريات ودية لعب خلالها مع أندية الوعب، ومسيمير، والمرخية، والوكرة، ليبدأ بعدها المدرب الوطني محمد العزب في المرحلة الثالثة والأخيرة لإعداد الفريق، قبل بدء مشواره نحو الأخذ بيد الفريق للعودة إلى الدوري الممتاز مجددا.