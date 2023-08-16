عبدالعزيز جاسم



يعاود الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة النصر 24 الجاري في الجولة الأولى من دوري زين الممتاز، حيث عاد الوفد أمس من معسكره التركي بعد أن خاض 3 مباريات ودية خسر في اثنتين منها أمام الخليج السعودي ومعيذر القطري، وتعادل في الثالثة مع أم صلال القطري.



ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي سيرجيو فارياس، إلى إغلاق ملف المحترفين سريعا بالتعاقد مع مهاجم مميز يعوض رحيل هداف الفريق شبيب الخالدي الذي انتقل إلى نادي حتا الإماراتي.



من جهته، واصل العنابي عروضه القوية في المباريات الودية، وتمكن هذه المرة من التغلب على نوفي الصربي 5-0، حيث تناوب على تسجيل الأهداف الكولومبي هانسل زاباتا «هدفين» وعبدالعزيز السبيعي ويوسف الرشيدي «هدفين».



ومن الواضح رضا المدرب الوطني ظاهر العدواني عن أداء اللاعبين والنتائج التي حققوها في جميع المباريات الودية سواء في الكويت أو في معسكر صربيا الذي اختتم أمس، وعاد بعده الوفد إلى البلاد، على أن يستأنف التدريبات مرة أخرى الجمعة المقبل.