تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق 19 أغسطس، تحتفل «ديليفرو» بالذكرى السنوية الأولى لأحد أهم إنجازاتها وهي حملة «حياة متكاملة» والتي تعتبر بمنزلة شهادة على التزام «ديليفرو» الثابت بمكافحة الجوع، ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن عالميا.



وفي هذا الصدد، قالت المدير العام لشركة ديليفرو الكويت وقطر سهام الحسيني: تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، نحن متحمسون أيضا للاحتفال بمرور عام من النجاح على حملة «حياة متكاملة»، وهي مبادرة أطلقتها ديليفرو لتوفير الأمن الغذائي للعائلات في جميع أنحاء العالم، وبصفتنا روادا في قطاع الأغذية، فإننا ملتزمون بالمبادرة في تقديم وتنظيم الحملات التي تساهم في تحسين مجتمعاتنا محليا وإقليميا.



ولقد استثمرت «ديليفرو» بقوة في دعم العائلات المتعففة وبالتعاون مع شركة فود بوكس، أحد شركائها الفاعلين، سهلت ديليفرو التبرع بصناديق الطعام من خلال تطبيقها، مما يضمن توزيعها على العائلات والعاملين المحتاجين وعندما تعاونت مع جمعية العمل الاجتماعي عام 2022، وجمعية الهلال الأحمر في 2023، نجحت «ديليفرو» في توزيع أكثر من 1500 صندوق غذائي على السكان المحليين وللتبرع بالصناديق الغذائية، ابحث عن «فود بوكس» في تطبيق ديليفرو أو تقدم بطلب من خلال هذا الرابط: فود بوكس على تطبيق ديليفرو. في وقت سابق من هذا العام، وسعت «ديليفرو» دعمها لجهود الإغاثة في تركيا وسورية، واستجابة للحاجة الملحة للمساعدة، أقامت ديليفرو شراكة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي بهدف تقديم المساعدة للأفراد المتضررين من الزلزال وتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة.