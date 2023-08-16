مناقصتان بقيمة 6 ملايين دينار لصيانة 23 صالة قريباً

بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ «الأنباء» أنه بناء على توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود باشرت الوزارة في إتاحة حجز الصالات الـ 12 التي انتهت صيانتها عبر تطبيق «دار المناسبات».



وأوضح أن الصالات الـ 12 منها 3 صالات تم تخصيصها للنساء في محافظات الجهراء والعاصمة وحولي، فيما حددت 9 صالات للرجال.



وعن الرسوم المحددة للحجز، أوضح المصدر أنها تتمثل في 200 دينار منها 100 دينار رسوم غير مرتجعة، بينما هناك 100 دينار بدل تأمين تتم إعادته إلى المواطن بعد انتهاء المناسبة. وعلى صعيد آخر، بين المصدر أن الوزارة في المراحل النهائية لطرح مناقصتين لإعادة صيانة 23 صالة من الصالات التي تدار من قبلها بقيمة 3 ملايين لكل مناقصة، على أن تباشر الصيانة مباشرة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد بدء الصيانة ومدتها وموعد التسلم، وموعد إدخالها في تطبيق دار المناسبات لتكون جاهزة للحجز.