دارين العلي



استضافت السفارة السعودية لدى البلاد مساء أمس الأول في ديوانيتها الديبلوماسية الثالثة أعضاء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى البلاد، وممثلي سفارات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى البلاد.



وكان في استقبال الحضور نائب السفير السعودي لدى الكويت يحيى القحطاني والملحق الثقافي د.جميل بن موسى الحميد وأعضاء السفارة السعودية.



وعبر عدد من الديبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد عن رضاهم الكبير لحضورهم هذه الديوانية، التي وصفوها بأنها مكان للتلاقي وتبادل الأفكار والتفاعل الاجتماعي بين أعضاء البعثات وفرصة لتكوين روابط أقوى بين أفراد المجتمع.



كما أشاد الحضور بمبادرة فتح ديوانية ديبلوماسية، والتي أصبحت أحد الملتقيات الاجتماعية والسياسية المهمة ومناسبة اجتماعية مهمة للتواصل وتعزيز الألفة وتبادل الآراء حول مختلف القضايا.



يذكر أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد قد وجه بافتتاح هذه الديوانية المخصصة للديبلوماسيين والموظفين في السفارات ليجتمعوا في مكان واحد للمرة الأولى في الكويت العام الماضي.