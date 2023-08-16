«الأشغال» ملتزمة بالميزانية المخصصة من «المالية» وفقاً لما تم الاتفاق عليه لتنفيذ أعمال الممارسات بمجرد انتهاء عمل اللجنة

الوزارة حريصة على متابعة سير عمل اللجنة لإنجاز أعمال صيانة الطرق بأسرع وقت ممكن لإنهاء معاناة مستخدميها

قال المتحدث باسم وزارة الاشغال العامة م. أحمد الصالح إن اللجنة المحايدة التي تم تشكيلها لدراسة عطاءات ممارسات صيانة المحافظات والطرق السريعة وجسر الشيخ جابر تعكف على دراسة جميع العطاءات بشكل دقيق تمهيدا لرفع توصيتها بترسية تلك الممارسات على أفضل العطاءات.



وتوقع الصالح في تصريح لـ «كونا» أن تنهي اللجنة أعمالها نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، مؤكدا أن جميع العطاءات تخضع لدراسة فنية دقيقة من قبل أعضاء اللجنة للخروج بتوصيات مناسبة بشأنها.

وأشار إلى التزام «الأشغال» بالميزانية التي خصصتها وزارة المالية وفقا لما تم الاتفاق عليه في وقت لاحق لتنفيذ أعمال الممارسات بمجرد انتهاء عمل اللجنة، إذ ستقوم الوزارة على الفور باستكمال بقية اجراءاتها.

وبين أنه سبق لوزيرة الاشغال العامة د.أماني بوقماز والفريق المرافق لها أن ناقشت مع مسؤولي ديوان المحاسبة خطة تعاقد الوزارة مع الشركات العالمية والأسباب التي جعلتها تقتصر في طرح هذه الممارسات المحدودة على الشركات التي تم ترشيحها من قبل سفارات بلدانها.

وذكر أن نتائج الدراسة القائمة على مبدأ الشفافية والحيادية سيتم الاعلان عنها فور انتهاء اللجنة من أعمالها، موضحا أن الوزارة ستتعاقد مع الشركات الفائزة مباشرة بعيدا عن الوكيل المحلي.

وأشار إلى حرص الوزارة على متابعة سير عمل اللجنة ومعدل إنجازها إيمانا منها بضرورة إنجاز أعمال صيانة الطرق في أسرع وقت ممكن لإنهاء معاناة مستخدمي الطرق في البلاد.

وجدد التأكيد على مضي الوزارة في تنفيذ خطتها بعمل صيانات جذرية لطرق وشوارع الكويت في مختلف المحافظات وفق برنامجها الزمني فور انتهاء اللجنة من اعمالها.