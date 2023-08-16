تقدم النائب سعد الخنفور باقتراح لإنشاء هيئة عليا لتحرير أراضي الدولة الفضاء وتسليمها للرعاية السكنية بعد التنسيق مع الجهات والوزارات المختلفة، بعد فض تشابك الاختصاصات بين الوزارات والجهات الحكومية بعضها البعض.

وأضاف الخنفور أن عدم وجود هيئة أو لجنة تعني بتحرير الأراضي وما حدث في نماذج عدة كجنوب القيروان وجنوب سعد العبدالله ومنتزه أبو حليفة وغيرها من المناطق عندما تضاربت الاختصاصات بين الوزرات يستدعي انشاء لجنة عليا لتذليل العوائق بعد تحرير الأرضي الفضاء المملوكة للدولة.

ونص المقترح على أن يترأس الهيئة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (الإسكان - الأشغال - البلدية، وشؤون مجلس الوزراء) ولرئيس اللجنة الحق في إضافة بعض الأعضاء المعنيين بعمل اللجنة أوممثلين آخرين عن هيئة البيئة ومؤسسة البترول الوطنية والإدارة العامة للمرور وغيرهم من الجهات التي يراها مناسبة.

ووفقا للمقترح فقد وضع للهيئة مستهدف سنوي لتحرير الأراضي الفضاء بحد أدني لا يقل عن 5% سنويًا من أجمالي مساحة كل الأراضي الفضاء كمستهدف لتحرير أراضي الدولة وتخصيصها للرعاية السكنية وتتولى بعد هذا التحرير تهيئة الأراضي وإزالة العوائق منها وتخصيصها للرعاية السكنية.

وأناطت الهيئة وفقا لنص المقترح بمهمة فض التشابك بين وزارات وأجهزة الدولة المختلفة والتنسيق فيما بينها قبل التخصيص وتذليل العقبات والتأكد من خلو الأراضي من أية عوائق فنية أو بيئية أو غيرها.

كما أجاز المقترح للهيئة اقتراح القوانين والقرارات الوزارية للوزراء المعنيين وتقديمها كمشاريع حكومية لسد الثغرات والمساهمة في التغلب على العوائق التشريعية واللائحية التي تواجه عمل الوزارات لحل القضية الإسكانية وكذلك التنسيق للتخطيط لكل ما يتعلق بالبنى التحتية للأراضي المحررة وتغطية مطالبها من - محطات توليد كهرباء - تحلية مياه، وغيرها من البنى التحتية المطلوبة.