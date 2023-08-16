وجه النائب هاني شمس سؤالاً إلى وزير الدولة لشئون الشباب محمد العيبان، قال في مقدمته إنه سوف تقام مباريات لكرة القدم على ملاعب الأندية بعد أقل من عشرة أيام فيما لازالت الملاعب غير صالحة لإقامة مباريات على أرضها بسبب تلف العشب وانحدار في عدة أماكن منها.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1. كشف بملاعب كرة القدم بالأندية التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، والتي تحتاج لأعمال صيانة.

2. هل يوجد طلبات من الأندية لأعمال صيانة أرضيات ملاعب كرة القدم التي سوف تقام عليها المباريات قريباً، ولم تقم الهيئة العامة للرياضة بتنفيذها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب – يرجى تزويدي بنسخ ضوئية من المراسلات وما تم بشأنها، مع بيان أسباب امتناع الهيئة عن تنفيذها.

3. هل سبق وقدم مراقبي اتحاد كرة القدم الكويتي تقارير للهيئة العامة للرياضة بشأن طلب إنجاز أعمال الصيانة اللازمة لأرضيات ملاعب كرة القدم في الأندية التي تحتاج صيانة فيها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب – يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من تلك التقارير.

4. متى جرت آخر أعمال صيانة لأرضيات ملاعب كرة القدم للأندية ؟ وموافاتي بنسخة ضوئية عن آخر عقود صيانة نفذتها الهيئة العامة للرياضة مع المقاولين.

5. من هو القطاع المسئول عن متابعة صيانة الأندية التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة؟ ومن يتحمل تبعات المخالفات والأضرار التي قد تصيب اللاعبين وسلامتهم نتيجة عدم القيام بمتابعة أعمال الصيانة؟ وهل يعد ذلك إهمال وتقصير من قبل ذلك القطاع؟

6. كم تبلغ تكلفة أعمال صيانة الملاعب بالأندية التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة سنوياً؟