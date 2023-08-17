توقعت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) تغييرا كبيرا في الآفاق المستقبلية لوجهة صادرات روسيا ومنطقة بحر قزوين من النفط الخام والمتكثفات على خلفية العقوبات المفروضة على النفط الروسي من قبل كل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأخرى.



وأشارت المنظمة، في تقرير لها بعنوان «الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وانعكاساتها على تجارة النفط العالمية»، إلى انخفاض متوقع في الإمدادات الروسية على المدى المتوسط، وتراجع إجمالي صادرات النفط الخام والمتكثفات من روسيا وبحر قزوين من نحو 6 ملايين برميل يوميا في عام 2021 إلى نحو 5.3 ملايين برميل يوميا في عام 2025.



وأشار التقرير إلى أنه على المدى البعيد فمن المرجح ارتفاع تلك الصادرات بشكل تدريجي، لتصل إلى نحو 5.9 ملايين برميل يوميا في عام 2035، بدعم من الارتفاع النسبي المتوقع في الإمدادات وانخفاض الطلب المحلي على النفط الخام، وستعاود الصادرات انخفاضها بعد ذلك، وإن كان بشكل طفيف، لتصل إلى 5.6 ملايين برميل يوميا في عام 2045.



وذكر التقرير أنه فيما يخص الصادرات إلى أوروبا، فمن المتوقع أن تنخفض من نحو 3.5 ملايين برميل يوميا في عام 2021 لتصل إلى أقل من 2 مليون برميل يوميا في عام 2025، وتستقر بعد ذلك على المدى البعيد عند مستوى 2 مليون برميل يوميا.



وفي حين أن الانخفاض المتوقع بالصادرات في عام 2025 يمكن أن يرجع إلى حد كبير إلى الحظر النفطي، فإن تدفقات النفط الروسي طويلة الأجل المفترضة إلى أوروبا هي نتيجة للانخفاض المتوقع في الطلب المحلي في روسيا ومنطقة بحر قزوين.



وأشار التقرير أيضا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الخام والمتكثفات من روسيا ومنطقة بحر قزوين إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ من نحو 2.3 مليون برميل يوميا في عام 2021 لتصل إلى نحو 3.5 ملايين برميل يوميا في عام 2030، وتظل مستقرة بعد ذلك حتى عام 2045.



ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة توجيه روسيا لصادراتها، والارتفاع المتوقع في الطلب على النفط وزيادة إنتاجية مصافي التكرير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بشأن صادرات المنتجات النفطية الروسية، فمن المتوقع أن تنخفض إنتاجية المصافي في روسيا، خاصة على المدى المتوسط، مما قد يتيح المزيد من النفط الخام للتصدير على المدى المتوسط إلى البعيد.