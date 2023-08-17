مفرح الشمري



أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أن مسرحية «تشارلي» ستكون عرض افتتاح الدورة الـ 30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تأليف د.مدحت العدل وإخراج أحمد البوهي الذي سيقوم كذلك بإخراج حفل افتتاح المهرجان.



عرض «تشارلي» عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور «تشارلي شابلن»، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، المطرب هاني مصطفى، روان الغاب، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات د.محمد سعد، وهي من إنتاج سي سينما.



يتضمن تشكيل اللجنة العليا لـ«القاهرة التجريبي» من د.سامح مهران رئيسا للمهرجان، د.محمد عبدالرحمن الشافعي منسقا عاما، د.دينا أمين مديرا، ود.أيمن الشيوي مديرا، بالإضافة إلى د.أحمد مجاهد، ود.أسماء يحيى الطاهر، ود.محمد سمير الخطيب، والمخرج أحمد البوهي.



وتقام الدورة الـ 30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر المقبل.