تأهلت إنجلترا إلى نهائي بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا، بعدما تغلبت على أستراليا 3-1 أمس في الدور قبل النهائي.



وتلتقي إنجلترا في النهائي مع إسبانيا التي تأهلت للنهائي بفوزها على السويد 2-1 الثلاثاء في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي.



وافتتح المنتخب الإنجليزي بطل أوروبا التسجيل في الدقيقة 36 من المباراة التي أقيمت في سيدني، بهدف للاعبة إيلا تون.



وفي الدقيقة 71 أضافت لاورين هيمب الهدف الثاني لإنجلترا مستغلة خطأ فادحا من المدافعة ايلي كاربنتر، بينما أحرزت أليسيا روسو ثالث أهداف الفريق الإنجليزي في الدقيقة 86.



أما الهدف الوحيد للمنتخب الأسترالي فقد سجلته سامانتا كير قائدة الفريق في الدقيقة 62، وذلك في أول مشاركة لها في التشكيل الأساسي خلال البطولة، حيث عانت في وقت سابق من إصابة في ربلة الساق.



وتلقى المنتخب الأسترالي الهزيمة رغم الدعم الجماهيري الكبير في المباراة التي شهدت حضور 75 ألف مشجع. ونجح المنتخب الإنجليزي أخيرا في الوصول إلى النهائي بعد أن خسر في الدور قبل النهائي للمونديال في نسختي 2015 و2019.