فاطمة السالم: مستعدون لاستضافة عدد من الموظفين العاملين في وكالات الأنباء الخليجية للاستفادة من قاعة الذكاء الاصطناعي في «كونا»



وافق رؤساء وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث المبدأ، على إنشاء مشروع التطبيق المشترك لوكالات الأنباء الخليجية الذي يتيح لمواطني دول المجلس الاطلاع على الأخبار الرسمية بصفة مباشرة من وكالات أنباء دول المجلس.



وكلف الرؤساء، في اجتماعهم الـ 22 الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)، اللجان المختصة، بالعمل على إنشاء هذا التطبيق الذي يتيح كذلك لمواطني دول المجلس مشاهدة البث المباشر لمختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخليجية والاطلاع على أرشيف الصور والفيديوهات الخاص بكل وكالة أنباء ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل وكالة.



واتفق المجتمعون على ضرورة تشكيل لجنة إعلامية فنية تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وكالات الأنباء لتسهيل تنفيذ جميع التوصيات الخاصة بإنشاء هذا التطبيق.



ويوفر التطبيق خدمة سحب البيانات من المصادر المختلفة لوكالات الأنباء بدول مجلس التعاون الخليجي واستيرادها داخل قاعدة البيانات، بحيث تتمكن كل دولة من الوصول إلى لوحة المشرفين المسموح لهم بالدخول إليها.



وفي هذا الصدد، رحبت المدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم في مداخلة لها في الاجتماع، بمشروع التطبيق المشترك لوكالات الأنباء الخليجية الذي اقترحته دولة قطر.



ودعت د.السالم الى ضرورة تعيين ضابط اتصال ليكون همزة وصل بين وكالات الأنباء الخليجية يتولى تسهيل مهمة رؤساء الوكالات وتزويدهم بالبيانات والمعلومات الكفيلة بتطوير آلية العمل المشترك.



وأبدت كذلك استعداد «كونا» لاستضافة خبراء ومحللين لتسليط الضوء على أهم القضايا التي تمس دول مجلس التعاون وشعوبها وتنظيم ندوات وورش عمل توعوية عبر تقنية الاتصال المرئي عن مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها على المجتمع وكذلك عن الصحة والبيئة وغيرهما، كما أبدت استعداد الوكالة أيضا لاستضافة عدد من الموظفين العاملين في وكالات الأنباء الخليجية للاستفادة من قاعة الذكاء الاصطناعي في «كونا» وتبادل الخبرات في هذا الجانب.



وأكدت في هذا الجانب ضرورة تبادل الزيارات بين المحررين والمراسلين شريطة أن يكون لكل مراسل أو محرر مشروع صحافي يعمل على تنفيذه في الوكالة المستضيفة.



وأشادت كذلك بفكرة مناقشة موضوعات مشتركة عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) بهدف تسهيل القضايا المحلة والعاجلة.



وعن البند الوارد في مقترح سلطنة عمان بشأن برنامج زمني يتضمن ملفا إخباريا في مختلف المجالات، أكدت د. السالم ضرورة توحيد المعايير الصحافية والأخلاقيات الصحافية عند البدء بتنفيذ هذا الملف حفاظا على مصداقية وكفاءة وسائل الإعلام.



وناقش رؤساء وكالات الأنباء الخليجية خلال الاجتماع دراسة حول الوضع الحالي للمنصات الإخبارية التي تنشر الأخبار المضللة والمغلوطة عن دول المجلس وتقديم الضوابط والحلول اللازمة للتعامل مع تلك المنصات على المستوى الخليجي المشترك، مشددين على ضرورة إعداد دراسة حول هذه المنصات الإخبارية.



وعبروا عن تقديرهم الكبير لمبادرة وكالة «كونا» بإعداد هذه الدراسة، مؤكدين أن «الوكالة دائما سباقة بمثل هذه الأمور التي تصب في مصلحة دول ومواطني دول المجلس التعاون الخليجي».



كما ناقشوا مقترحا قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة حول «التعريف بالكونغرس العالمي للإعلام 2023»، مشيدين بالإنجاز الذي حققته الإمارات في النسخة الأولى من هذا الكونغرس، وداعين في الوقت ذاته الى ضرورة الاستمرار في تنظيمه سنويا.



وبحث رؤساء الوكالات أيضا الأجندة المطروحة على جدول الاجتماع ومنها مقترحات المملكة العربية السعودية الخاصة بترشيح ضابط اتصال في كل وكالة أنباء يكون مسؤولا عن التواصل والتنسيق بين الوكالات وكذلك مع الأمانة العامة إلى جانب تفعيل تبادل الزيارات والكوادر الإعلامية والتقنية وجوانب التدريب الإعلامي والتقني من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة للعاملين في الوكالات.



واستعرضوا أيضا مقترحا تقدمت به سلطنة عمان يتضمن ستة بنود منها إنشاء قاعدة بيانات مشتركة وتفعيل حساب موحد لدول مجلس التعاون في «إكس» وعمل جدول أو برنامج زمني يتضمن ملفا أخباريا في مختلف المجالات إلى جانب تنفيذ تطبيق الهاتف الجوال الموحد لوكالات الأنباء، كما بحثوا مقترحات الكويت التي تضمنت إقامة ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير مهارات الصحافيين والمحررين إلى التعاون في التحقق من الأخبار من خلال تشكيل فرق مشتركة لنشر معلومات دقيقة وموثوقة.



وتضمنت مقترحات الكويت إنشاء منصات رقمية مشتركة وتطويرها لنشر الأخبار والتقارير والتبادل المعرفي وتوفير مساحة للتفاعل بين الصحافيين والمراسلين وكذلك تطوير مشاريع إعلامية مشتركة مثل تحقيقات صحافية وتقارير خاصة تتناول قضايا مشتركة بالمنطقة اضافة الى تكثيف التعاون من خلال تغطية فعاليات مهمة مثل القمم الخليجية.



ومن بين تلك المقترحات توحيد المعايير الصحافية واستخدام التقنيات الحديثة الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين جودة الاخبار وايصالها بفعالية أكثر الى الجمهور وكذلك تعزيز التعاون بين وكالات الانباء الخليجية بما يسهم في تحسين جودة التغطية الاعلامية وتعزيز التفاهم المشترك والتواصل بين دول المنطقة.



واستعرض الرؤساء كذلك مقترحات الأمانة العامة بشأن بث التقارير الدورية التعريفية لتعزيز المواطنة الخليجية والدورات التدريبية في وكالات الأنباء الخليجية وتبادل الزيارات بين المحررين والمصورين والفنيين، كما وافقوا على عقد اجتماعهم القادم في دولة قطر العام المقبل.



حضر الاجتماع بالإضافة الى د.فاطمة السالم كل من المدير العام لوكالة أنباء البحرين عبدالله بوحجي، ومدير عام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية ابراهيم العزري، ورئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف د.فهد آل عقران، ونائب المدير العام مدير مكتب الاتصال والعلاقات الدولية في وكالة انباء الامارات علي السعد، فيما مثل وكالة الانباء القطرية مدير ادارة التخطيط والجودة ناصر العوضي، الى جانب مدير ادارة التسويق والعلاقات العامة في «كونا» عصام الرويح.