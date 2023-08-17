

عبدالله الراكان



أكد رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات د.زهير المطوع أن من أهم الأهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها من خلال أنشطتها المتعددة نشر الوعي الثقافي في مجال الحاسوب وتقنياته والاهتمام بتعليم النشء «لغة العصر» بكل برامجها وفروعها.



وقال المطوع في تصريح لـ «الأنباء» على هامش حفل تخريج كوكبة طلبة البرامج التي تقيمها الجمعية بدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للسنة الرابعة والثلاثين على التوالي أول من أمس ان عدد المسجلين في البرامج 210 طلاب من جميع المراحل الدراسية.



وأضاف: في ظل التغيرات التي يشهدها العالم مع دخول عصر المعلوماتية وثورة الاتصالات تزداد أهمية الحاسوب وتقنية المعلومات كلبنة أساسية للتعليم ومسايرة ركب الدول المتقدمة والنهوض معها، مؤكدا أن الدولة توفر كل الدعم لنشر ثقافة تقنية المعلومات، من خلال ما تقدمه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لهيئات المجتمع المدني ومساعدتها في تنفيذ العديد من البرامج الهادفة بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير.



بدورها، قالت الطالبة نوال مال الله والتي القت كلمة الخريجين إن التقدم السريع الذي يشهده العالم بأسره في مجال الحاسوب وتقنياته يحتم علينا نحن الشباب بذل المزيد من الجهد في طلب العلم، والتدريب والمثابرة للتعرف على التقنيات الحديثة والاستفادة منها لنصبح كوادر بشرية مدربة تستطيع نقل هذه التقنيات للنهوض بكويتنا الغالية.



وأشارت مال الله إلى أن حرص الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي على إقامة هذا البرنامج للطلبة خلال العطلة الصيفية من كل عام لشغل أوقات الفراغ فيما هو نافع ومفيد، مبينا ان ذلك خير دليل على اهتمام جميع مؤسسات الدولة بتنشئة الشباب وإعدادهم لتولي المسؤولية في المستقبل.



وتابعت: يجب علينا استغلال كل ما توفر الدولة لنا لنصبح قادرين على حمل المسؤولية والحفاظ على ما حققه الآباء والأجداد وما لمسناه خلال فترة التدريب من إعداد وتنظيم جيد لهذا البرنامج، وتوفير الاحتياجات من مختبرات حديثة مجهزة والمادة العلمية المحملة على الفلاش ميموري والمذكرات التدريبية من المفيدة التي تم إعدادها باللغة العربية وأجهزة الروبوت الحديثة والمدرسين والمدرسات الأكفاء ساهم بشكل واضح في الاستفادة من البرنامج والخروج بنتائج جيدة.