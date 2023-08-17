

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc) عن دورها كراع رئيسي لبرنامج القبس الصيفي «القبس ماستر كلاس» الذي سيقام في الجامعة الأمريكية في الشرق الأوسط (AUM)، وتأتي رعاية stc للبرنامج ضمن مبادرة «upgrade» التعليمية التي تهدف إلى المساهمة في تمكين الشباب ودعم نظام التعليم المحلي.



وتنظم «القبس» الدورة على فترتين على مدار 4 أسابيع في AUM بمشاركة أكثر من 150 طالبا، وتم تصميم البرنامج لمساعدة الطلاب على تعزيز كفاءاتهم الابداعية بما يتماشى مع أعلى المعايير المهنية في السوق المحلية. سيحصل الطلاب على فرصة للتعرف على الأفكار الرئيسية في مجالات عدة وتطوير مهاراتهم على أيدي عدد من المختصين في مجالات متنوعة. وبصفتها راعيا فاعلا، ستشارك stc في العديد من النقاشات. حيث ستعرض نورا البشير، مديرة الاستدامة في stc، أهمية الاستدامة في القطاع الخاص، لاسيما في مجال الاتصالات. في حين أن أنفال الكندري، أخصائية العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي في stc، ستقدم stc عرضا تقديميا حول أهمية التواصل مع المجتمع من خلال قنوات اتصالات الشركة.



وبهذه المناسبة، قالت دانة الجاسم، مدير عام اتصالات الشركة في stc: «من خلال مشاركتنا في برنامج القبس ماستر كلاس، نأمل في تثقيف وإلهام الجيل القادم من الشباب في الكويت. الأمر لا يتعلق فقط بصقل المهارات، ولكن أيضا بتعزيز روح الابتكار والمسؤولية في عالم الاتصالات والتحول الرقمي المتطور باستمرار. وبالتعاون مع شركائنا، تؤمن stc بالقوة الجماعية لتوفير بيئة مستدامة وديناميكية تخدم مجتمعنا حقا وتساعد على جعل الكويت دولة رائدة في هذا المجال عبر تبني آخر التكنولوجيا الحديثة».



وتقدمت الجاسم بالشكر لفريق القبس وAUM على تنظيم البرنامج الذي يمتد على مدار 4 أسابيع، والذي سيزود الطلاب بالمعرفة والخبرة التي يمكنهم تطبيقها في وظائفهم المستقبلية. كما أعربت عن قيام stc ببناء شبكة قوية من الشركاء الذين يساعدون الشركة في التأثير الإيجابي وتطوير المجتمعات التي تخدمها.



وأضافت: «إن تفاني stc الثابت بإطار مسؤوليتها المجتمعية يمتد إلى ما هو أبعد من حدود أعمالها اليومية. ونفتخر بدورنا في سبيل غرس ثقافة غنية قائمة على تشجيع مشاركة المعرفة والابتكار وتمكين الشباب في المجالات المختلفة، وتعد هذه الاستراتيجية جزءا أصيلا في مبادرتنا التعليمية «upgrade» ودافعا قويا وراء دعمنا المستمر للبرامج التي تهدف إلى إعداد قادة المستقبل».