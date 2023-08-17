عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنها ستقوم بتوزيع الدفعة التاسعة من N3 بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، والتي تشتمل على 283 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 26/7/2004، على أن يكون توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 17 و20 أغسطس وبطاقات الاحتياط يوم الإثنين 21 أغسطس وإجراء القرعة يوم الأربعاء 23 منه.



وقالت «السكنية» إن المواطنين المخصصة لهم القسائم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة بمنطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وفيما يلي الاسماء:

احمد محمد عبدالعزيز البنوان

سلطان بندر حجر المطيري

فواز رشود سعيد الجسار

سالم سعود سالم الوسمى

ماجد جهيم غازي المطيري

حمدان محمد ابراهيم العجمي

احمد عوينان اذعار العازمي

فهد سعيد طلق الحضيري العازمي

فالح ثني فلاح سيف العازمي

فهد سويد فهد السويد

سعود منصور محمد العجمي

مشعل فالح مناور العازمي

احمد فالح حمدان علي

احمد محمد علوش العازمي

عبدالله عيسى حمزه الفيلكاوي

يوسف محمد عيد مرشد

ثامر سالم سعد العازمي

يوسف محمد فلاح سعيد الجويسري

جاسم محمد ماطر العازمي

رجب مروان محمد عبدالقادر

لبدان عبدالله نادر العجمي

عبدالله راشد برغش العازمي

فارس محمود عبدالله الغضوري

وليد عبدالرحمن جمعه الطيب

سعد نويران سعد الرشيدي

فيصل حمد نافع الرشيدي

محمد سعد مبارك الهاجري

فلاح مطر عبدالرحمن العتيبي

جاسم محمد فالح محمد

مشعان عبدالله سلطان العتيبي

محمد مجبل صالح العازمي

عبدالعزيز جلال ابراهيم سكيني

مرزوق فلاح سعد غريب

بدر عبدالجليل عبدالرحمن اليوسف

جاسم محمد احمد عبدالعزيز

حزام سالم هادي المري

جراح راضي محمد المطيري

سعد معدي محمد المطيري

فلاح عبدالله حماد العازمي

فهد عبدالله ناصر العجمي

سعود هادي منصور الدوسري

محمد ناصر محمد الهاجري

نواف فالح لافى العكيلي

سعد محمد سعد الرويشد

مشعل محمد صلال الشعيلان

جاسم محمد رمضان الطباخ

حسين احمد حسين البلوشي

سعد غازي خنيفر الرشيدي

احمد عمعوم ارغيم العازمي

فهد محمد عبدالرزاق القطان

راشد صالح جارالله العجمي

سلطان عفتان عميش المطيري

حسن علي عباس محمد

حسن عبدالرحيم حسن السويدي

محمد رشيد ناصر العازمي

محمد راضي مشوح الناصر

سالم فيصل سالم المري

راكان بداح راشد العجمي

راشد سعد سيف العجمي

مبارك عبدالله هادي العجمي

غايب جهاد فرج العازمي

هادي حمد محسن العنزي

ناصر حمد على الصواغ

عادل مزيد ناصر العازمي

سعد فيصل فرج الشمري

خالد علي محمد الحمادي

ناصر حبيب فهد جامع

محمد رميح هندي العازمي

وليد خالد مطلق مزيعل

علي عبدالهادي محمد القحطاني

خالد راشد خالد العازمي

سالم سعود عبد الله الميع العازمي

سعد فالح سالم العازمي

عادل علي عجيل العازمي

حسن سيد شمس فاضل عبدالله

مشارى بدر محمد الحبيشى

فواز عوض مطلق الهلفى

يوسف مرزوق بو علابي المطيري

علي مناحي صالح العازمي

خالد فلاح سعد الهبيده

فواز شلوا غازى الديحاني

عادل براك عيد العازمي

علي سعد جلوى السبيعي

عبدالعزيز وليد يوسف العنزي

هادي محمد سند بين الدمام

محمد عبدالرحمن عطاالله ابراهيم

زيد سند زيد هنيدي

محمد عبدالرحمن راشد النجدي

عبدالله عقاب ضيدان المطيري

حمود مسلم عبدالله الحجيلان

مسعود مبرك سعود العازمي

حامد مناحي راشد رشيد

فيصل راشد اسماعيل الياسين

عبدالرحمن طلق زيد العتيبى

سالم عبدالجبار محيي الدين احمد

حمد صالح حمدان الغريب

على بداح صالح العتيبى

عبدالله محمد ناصر العجمي

فهد شويمي سالم العازمي

ناجي ناصر فلاح فياض

مزيد رجا باتل البالود

مشارى براك مبارك البراك

صلاح سيف سالم الحريص

محمد زيد حمود الهاجرى

نبا محسن غالب سمير

يوسف سالم مرزوق العازمى

خالد مرزوق راشد الحريص

فلاح عبدالله منصور العجمى

حمد عبيد جارالله العجمي

محمد مسعود ناصر المري

حسين على مهدى العجمى

عبدالمحسن محمد عبدالله العنزى

عبدالعزيز خالد يوسف بو عركى

الحميدي محمد مسعود طالب المري

مرضى مبارك فلاح مبارك

احمد مجعوف اشريان العنزى

عقيل حامد سلمان المطيرى

عبدالعزيز ابراهيم علي سليمان الموسى

محمد يونس حاجي بارون

نواف مداد عيد العازمي

طلال عيد عبدالله الرقبه

يوسف عايش خالد الصواغ

هلال محمد فاهد العتيبي

عبدالمجيد غنيم عقشان المطيري

مشاري ذياب مطلق الرشيدي

محمد فالح بداح العازمي

عبدالله دخيل احمد بداح

احمد حامد عبدالله الصالح

بدر عبدالله سعد المرشاد

ماجد عناد مشحن العنزي

علي عبدالرسول سمير هندال

حسين عيسي حسين اسيري

فيصل خلف سلمان المطيري

ثامر مبارك هايف العازمي

فواز مبارك سعد العازمي

اسامه حسين محمد الكندري

فهد محسن كهف حطاب

حسين بتال محمد الدوسري

سيف بتال محمد الدوسري

جمال سعود عبيد العازمي

محمد ضبيب مزيد الضفيري

فهد راشد حشر

يعقوب علي محمد البلوشي

مشاري ناصر مريخان العازمي

علي حسن علي المحميد

بدر محماس فهد الداهوم

خالد جمال أحمد الاحمد

مفلح ناصر محمد سعد عبدالله

صالح فهد سعد الرشيدي

مشعان محمد بداح فرحان

احمد عوض عياد العازمي

سلمان عبدالرحمن محمد العجمى

سعد عايض عبدالله عيد الثويمر

فالح ناصر فالح بن خضير المطيري

جابر فالح سيف العازمي

محمد سعد محمد القحطانى

عبد الله سعد محمد العازمى

جاسم محمد فليح الصواغ

محمد دليل شمروخ العتيبي

فيصل غلاب عوض جالي

ناصر على فهيد الضفيرى

فهد حمد دغمان العازمي

فواز لافي ناصر المطيري

فايز حسين مهدى العجمى

على عبدالله على فزير العازمى

رفاعى سعود رفاعى البريجى

محمد خلف عيد الحربى

مشعان فهد فدعوس العجمي

طلال محمد على العدواني

عبدالعزيز محمد حماد العجمى

على مسعود طالب المرى

محمد عبدالرحمن عيسى سعيد المذن

صلاح راضى صالح العازمى

عبدالله راشد دهيسان اللميع

عبدالله عهدي فهد العازمي

سعد سالم سعد فهيد

ناصر سعد محمد عكشان

عيسى فلاح ذياب العازمي

سعود مبارك سعود الحجيلان

حمد خالد جواد الشمري

سالم جابر خالد العربيد

نايف ماثل مثيب العتيبي

حسين سيف حسين الحويسري

راشد مطلق سيف العازمى

سعد فهد فالح مجلاد

خالد يوسف على حسين

طلال سعيد اسود العنزى

سالم صباح ستار العنزى

محمد جهران محمد العازمى

على حسن عبدالله القطان

احمد محمد عفار العتيبى

الحميدي حماد فياض العنزي

حمود فالح مسفر الهاجري

مشارى دغيم متعب العدوانى

جاسم محمد عبدالله القصير

خالد سعد عبدالله المشعان

محمد سليمان عبدالله الريش

على تركي جبر الشمري

على عبدالله على العتيبي

سالم شداد عباد العازمى

محمد حاى سالم الحاى

خالد حصين مشعان الهاجري

عبدالله خليل عبدالله احمد الكندرى

محمد عوض راشد الزنيف

حسين علي حسين الحداد

عادل فلاح سالم العازمي

تركي سلطان مترك العتيبي

عبدالله علي حسين الربيع

صالح خلف مسلم الحربي

فيصل مزيد عايض الهبيده

ناصر بدر عايض العتيبي

حسين اسماعيل حسين السيد هاشم

مانع سارى دابى المطيرى

علي محمد علي اسحق

عبدالله حمد عبدالرحمن الضبيان

نايف ناصر فالح العتيبي

مطلق مطير مجبل الشريجه

مشعل سلطان مطلق المطيري

مشعل مطلق عباس المناور

سامي سعود فرج المطيري

عبدالله عدنان عبدالله محمد

محمد طامي مدغم العازمي

سعود على راجح الهاجري

عبدالله عبدالحميد محمد المهنا

سامى مبارك براك الوطرى

حبيب جمعان معيكل العازمي

عبدالعزيز مشاري سعود الدارمي

صقر عبدالله حمد السهيل

محمد رجعان عايض الجويسري العازمي

سالم ساير سالم العازمي

راجح حمود خميس العجمى

عمر وليد عيسي الفيلكاوي

محمد ابراهيم صالح التويجري

احمد فيصل جاسم حسين

راشد ثني فلاح العازمي

صالح حامد عطيه الخالدي

محمد حسين علي هاشم

كميخ محمد كميخ الرشيدي

نايف عوجان عبدالله الرشيدي

سيف عايض فارس القحطاني

فالح عايد منير السبيعى

سعيد عبدالله على المرى

طارق سعد غضبان الشمرى

على عبيد على المرى

وليد عايد مبارك العازمي

سعد لافى سعد الرشيدى

عبدالهادى سعود نصيب السهلى

جاسم محمد ابراهيم صالح

ياسر محمد على الكندرى

احمد حمود سعد الخرفشي

فهد بدر سعود الهاجري

محمد علي مبرك العازمي

عبدالله غلوم حاجي عبدالله

خالد مناور صالح مويهان

طارق عبدالرزاق خليفه الاحمد

احمد فوءاد عيسى العوض

احمد سعود محمد العازمى

داود سليمان فهد السالم الوهيب

فهد محمد غانم العازمى

على عبد المحسن محمود مندنى

نواف صحين هلال العازمى

محمد على عبدالله العوضى

راكان محمد سعد ثانى

مشعل عبد الله صالح العنزى

محمد رفاع نغيمش العنزى

خالد حزام فالح الحبيني

حمدي عوض عامر العتيبي

نواف جريد لافى المطيرى

محمد جاسم محمد التنيب

عبدالله راشد حمود الحجيلان

محمد اجديع اهليل العازمي

مبارك محسن منصور الهاجري

عبدالرحمن خليل احمد الكندري

عبدالوهاب ناصر الرشيدي

مشعل محمد عبدالله جاسم

سالم ظاهر عجيل الشمري

محمد حسين عبدالله الفيلكاوى

احمد جاسم مبارك الشطى

فهد ملفى عباس المطيري

نايف حجي راشد العازمي

ملفى مبارك فهد العازمي

نايف ناصر فالح الهاجرى

عمار على عبدالله العويد