

محمد راتب



أعلن الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن موسم حظر صيد أسماك الكنعد بدأ أمس الأربعاء ولمدة شهرين، مؤكدا أن السماح بصيده سيبدأ 16 أكتوبر المقبل.



وأشار الاتحاد في تصريح له إلى أن موسم صيد جميع الأسماك لازال مفتوحا ولكن السوق مازال يفتقد اسماك الميد بسبب تحديد أماكن صيده بالقرار رقم 2017/787، مشيرا إلى صيد الربيان في المياه الاقتصادية الكويتية والذي بدأ أول أغسطس وسوف يبدأ في المياه الإقليمية أول سبتمبر، موضحا أن الصيادين يقومون بدورهم الوطني في توفير الأمن الغذائي البحري يوميا بالأسواق. ولفت الاتحاد إلى حرصه الدائم على تطبيق القوانين والقرارات التي تصدر من الجهات المعنية بقطاع الصيد ممثلة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مشددا على ضرورة الحفاظ على الثروة السمكية للاستدامة، مثمنا جهود جميع الجهات القائمة على حماية بحر الكويت.