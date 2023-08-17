أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارا بإنشاء وحدة بالهيكل الإداري للوزارة لدمج المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين في الوزارة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتسكين الموظفين بالمجلس بالوحدة، مع البدء في وضع خطة لتطوير أدائهم الوظيفي لخدمة أسر الشهداء والمصابين بحيث لا يقتصر عملهم على صرف التعويضات المالية التي قررتها الحكومة لأسر الشهداء والمصابين بل يمتد إلى مساعدتهم في الاستفادة من جميع خدمات الحماية الاجتماعية والصحية وكافة ما تقدمه الدولة من خدمات لأسر الشهداء والمصابين.



كما قررت الوزيرة تشكيل لجنة برئاسة د.ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الحماية الاجتماعية وعضوية ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستلام المجلس وأصوله والتزاماته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم جميع الخدمات لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بالمجلس، إلى جانب نقل العاملين به إلى وزارة التضامن الاجتماعي بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية.