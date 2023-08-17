أصدر الرئيس بشار الأسد باعتباره القائد العام للجيش أمرا إداريا يقضي بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ بالضباط وطلاب الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).



وبين الأمر الفئات المشمولة وفقا لما يلي: ينهى استدعاء الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتبارا من 1/10/2023 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى 30/9/2023 ضمنا، كما ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من 1/10/2023 وفقا لما يلي: صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصفا فأكثر حتى 30/9/2023 ضمنا، وكذلك صف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين) من مواليد عام 1984 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى 30/9/2023 ضمنا والتسريح لاحقا لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.