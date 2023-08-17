مفرح الشمري



من أجل الاهتمام بالفنان الكويتي، تستعد جمعية الفنانين الكويتيين لإبرام حزمة اتفاقات وأطر للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بهدف السعي لتقديم الخدمات الاجتماعية المتعددة للفنانين وأعضاء الجمعية العمومية.



وفي هذا الصدد، أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة شؤون الموسيقى د.خالد القلاف في تصريح صحافي أن الجمعية بدأت بتشكيل لجنة مختصة تعمل على وضع آليات التعاون مع القطاع الخاص لمد جسور الشراكة وتوقيع مذكرات التفاهم لتقديم الخدمات الاجتماعية للفنانين وأعضاء الجمعية العمومية من خلال ترسيخ الشراكات ومساهمة القطاع الخاص بالخدمة المجتمعية سعيا لتحقيق وتعزيز أهداف الجمعية التي تصب في مصلحة الفنان الكويتي.



وذكر القلاف أن تلك الشراكات والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ستسهم في خدمة الفنان الكويتي الذي يحمل على عاتقه رسالة الفن المجتمعية من خلال ما يقدمه تلفزيونيا ومسرحيا وإذاعيا.