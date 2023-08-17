سماح جمال



أكد رئيس فرقة مسرح الخليج العربي الفنان ميثم بدر لـ «الأنباء» استمرارية الورش الفنية التي تقيمها فرقة مسرح الخليج العربي، وذلك دعما وتشجيعا للشباب العاشق للمسرح بجميع عناصره.



وقال عن الورشات الفنية التي قدمتها فرقة مسرح الخليج العربي هذا العام تحت رعاية الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل، إنها تأتي استكمالا لخطة الفرقة في إيجاد جيل متفهم لدور المسرح.



وأضاف: الورش بدأنا فيها منذ العام الماضي مع الكاتب والمخرج عبدالعزيز صفر، وحققت نجاحا كبيرا، وكنا حريصين في ذات الوقت على مخرجات الورش ليصبحوا إضافة مفيدة للساحة الفنية، وخاصة للمسرح وركزنا على ما يتطلبه السوق من خلال مسرحيات تتجاوز الـ20 عرضا مسرحيا خلال موسم الأعياد (عيد الفطر - عيد الأضحى) بين عروض للكبار أو للأطفال.



وتابع: الورش ستستمر بصورة سنوية وستقام في كل صيف والدعم الذي حصلنا عليه من قبل الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل ساهم بشكل واضح في استمرارنا كفرقة مسرح الخليج العربي في تقديم هذه الورشات.