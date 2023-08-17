هادي العنزي



أبدى مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل نجم العنزي رضاه التام عن معسكر «الأحمر» في مدينة الإسكندرية بمصر، والذي اختتم مساء أمس، بعدما خاض خلاله الفريق 4 مباريات ودية، مع أندية «فاركو»، و«سبورتنغ»، و«زد» المصرية، ودبا الحصن الإماراتي، وستكون آخر مباريات «الأشاوس» الودية مع العربي، مساء غد الجمعة.



وقال العنزي لـ «الأنباء»: «حقق المعسكر المصري كافة الأهداف التي وضعها الجهاز الفني بقيادة المدرب فراس الخطيب، حيث تدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية، ساهمت برفع المعدل اللياقي للفريق، ولعب 4 مباريات ودية مع فرق ذات مستويات فنية مختلفة، أدى بدوره إلى رفع الرتم العام للفريق، وخلق التجانس المطلوب بين اللاعبين».



وأشار العنزي إلى أن الفحيحيل سيلتقي نظيره العربي في آخر مباريات الفريق الودية غدا الجمعة، قبل مواجهة الشباب 26 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز، مضيفا حرص الجهاز الفني خلال مرحلتي الاعداد الأولى والثانية إلى الوصول إلى توليفة مثالية متجانسة من اللاعبين لبدء منافسات الدوري بأفضل صورة ممكنة، وذلك بعدما منح الفرصة متساوية لجميع اللاعبين، ونأمل أن يقدم «الأحمر» مستويات متميزة تمكنه معها من المنافسة على مراكز متقدمة.