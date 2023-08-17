أجهشت النجمة البريطانية أديل بالبكاء خلال حفلها الأخير في لاس فيغاس، حيث لم تتمالك نفسها على المسرح بعد أن طلب منها زوجان مساعدتهما في الكشف عن جنس مولودهما.



وخلال الحفل الذي أحيته أديل قبل أيام على مسرح الكولوسيوم، رفع زوجان من الجمهور الحاضر للحفل لافتة كتب عليها: «هل ستكشف أديل عن جنس مولودنا؟» وبالفعل استجابت أديل للطلب، وقامت باستدعاء الزوجين إلى خشبة المسرح، وقرأت ورقة كتب بداخلها جنس الطفل، بصوت عال حتى يسمعها الجمهور.



خلال الفيديو المتداول الذي يوثق لهذا الموقف ظهرت أديل وهي جالسة على حافة المسرح، وتحاول فتح الظرف المدون به جنس المولود، ثم تقول: «شانتيل وكريس سينجبان ولدا»، لكنها لم تتمالك نفسها ودخلت في نوبة بكاء هستيري. ثم أضافت أديل وهي تبكي وتعتذر للجمهور عن بكائها: «كان ذلك مذهلا.. أنا سعيدة جدا من أجلكما! هذا عاطفي جدا».