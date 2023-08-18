علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان على أزمة الكهرباء «على الحكومة ولمرة واحدة حزم أمرها وتعزيز وارداتها بالعملة الصعبة، وهي مهمة تقاعست عن القيام بها وفرطت بمئات ملايين الدولارات هدرا في أكثر من قطاع، كذلك على الحكومة ان تطلب من وزارة المالية دفع مستحقات الوزارات والإدارات العامة لمصالح مؤسسة كهرباء لبنان».



واعتبر ان «الحل الحقيقي لموضوع الكهرباء هو العدالة في جباية الفواتير والتي هي أيضا بحاجة إلى إعادة نظر، خاصة ان بعضها مخالف للقانون (صيرفة زائد 20%) وغيرها غير عادل كرسم التأهيل والاشتراك».



وأشار إلى ان «تعرفة مبيع الكهرباء، بعد أن رفعتها الدولة في الأشهر الأخيرة، أصبحت كافية لسد تكاليف إنتاجها لا بل أكثر! فلم الحاجة لمد اليد إلى احتياطي المصرف المركزي، والذي هو بشكل أساسي ما تبقى من ودائع الناس؟».



وتابع: «إن المشكلة الحقيقية في الكهرباء تكمن في غض النظر عن موارد الدولة الحقيقية واستسهال سحب الأموال من المصرف المركزي، هذه عادة يجب أن تتوقف فورا، لأنها كانت أحد الأسباب الرئيسية في التدهور الذي نعيشه اليوم».



ولفت إلى ان «الحكومات المتعاقبة وضمنا وزارة المالية، تضيع ثلاثة مليارات دولار سنويا بين التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، فعوض الضغط على المصرف المركزي للحصول على مئات الملايين من الدولارات، على الحكومة وخصوصا وزارة المالية أن تستنفر كل قواها لوقف الهدر في موارد الدولة ووقف كل أشكال التهريب والتهرب الضريبي والجمركي».



وختم قائلا «عبثا نضع ماء في وعاء مثقوب، فالحل هو بسد كل الثقوب في الوعاء».