اختير الأرجنتيني ليونيل ميسي، النرويجي إرلينغ هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين، ضمن قائمة نهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب كرة قدم من قبل الاتحاد الأوروبي (يويفا) لموسم 2022-2023، بحسب ما أعلن الأخير أمس.



وبعد تصويت من قبل مدربي الأندية المشاركة الموسم الماضي في دور المجموعات للبطولات الأوروبية الثلاث (دوري الأبطال، يوروبا ليغ، كونفرنس ليغ)، مدربي المنتخبات الـ 55 المنضوية تحت لواء (يويفا)، بالإضافة إلى لجنة من الصحافيين الأوروبيين، اختير اللاعبون الثلاثة، وتعين على كل مصوت اختيار ثلاثة لاعبين من ضمن لائحة مؤلفة من عشرة.



وسيكشف عن الفائز في 31 الشهر الجاري في موناكو، على هامش قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



ولمع هالاند ودي بروين في الموسم الاستثنائي لمان سيتي بطل أوروبا وإنجلترا وحامل لقب الكأس المحلية وأخيرا الأربعاء السوبر الأوروبية.



أما ميسي (36 عاما)، المنتقل هذا الصيف من باريس سان جرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي الأميركي، فقاد الأرجنتين إلى احراز لقبها الثالث في كأس العالم قطر 2022، على حساب فرنسا بركلات الترجيح، فأحرز أفضل لاعب في العالم سبع مرات اللقب الوحيد الذي كان ينقصه.



ولدى المدربين، اختير الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي، الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر وصيف بطل أوروبا ومواطنه لوتشانو سباليتي الذي قاد نابولي إلى لقب الدوري المحلي بعد انتظار ثلاثة عقود.