يعول بايرن ميونيخ على قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين كي يلعب دور «المنقذ» وسد الفراغ الذي خلفه الموسم الماضي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، وذلك حين يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم في ضيافة فيردر بريمن اليوم، وسط تخوف من تراجع إضافي.



وسيكون الموسم صعبا جدا على بايرن، كما تبين من مباراة الكأس السوبر التي خسرها كين ورفاقه بثلاثية نظيفة على أرضهم السبت الماضي أمام لايبزيغ، في مباراة دخل خلالها الإنجليزي بديلا في الدقائق الأخيرة.



ويبدأ دورتموند موسمه غدا السبت على أرضه ضد كولن، فيما يلعب لايبزيغ، ثالث الموسم الماضي، في اليوم ذاته ضد مضيفه باير ليفركوزن، مع الأمل بتأكيد النتيجة التي حققها ضد بايرن السبت الماضي رغم خسارته 3 من ركائزه الأساسية هذا الصيف بانتقال قلب الدفاع الكرواتي يوشكو غفارديول ولاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي والهداف الفرنسي كريستوفر نكونكو الى الدوري الإنجليزي للدفاع عن ألوان مان سيتي وليفربول وتشلسي تواليا.



ويلعب غدا السبت كذلك فولفسبورغ مع هايدنهايم، وهوفنهايم مع فرايبورغ، وأوغسبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وشتوتغارت مع بوخوم.