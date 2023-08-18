وجّه مدير عام البلدية م.سعود الدبوس كتابا إلى ديوان الخدمة المدنية حول إدراج بدل الموقع في شهادة الراتب لشاغلي الوظائف الهندسية.



وقال الدبوس في كتابه: بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وتيسير الإجراءات الإدارية بما يعود بالنفع العام على شاغلي الوظائف الهندسية بالتأمين التكميلي لبدل الموقع في المعاش التقاعدي، وحيث إن الإجراءات الإدارية المتبعة في شأن صرف بدل الموقع تؤدي إلى عدم ظهور البدل ضمن شهادة الراتب وعدم ثبات الاشتراك الشهري لهذا النوع من البدل في التأمين التكميلي، مشيرا إلى وجود طلب من جمعية المهندسين في 11 مايو الماضي يفيد بإنصاف المهندسين الكويتيين العاملين في البلدية بإدراج بدل الموقع في شهادة تقرير الراتب.



وأضاف أن إدراج بدل الموقع الذي يصرف بكامل القيمة الشهرية يدخل ضمن عناصر المرتب التكميلي للتأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام المادة 9 من القرار 7 لسنة 2001 في شأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين شاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي، ويتم سداد الاشتراكات عنه من قبل البلدية باعتباره صاحب العمل، مشيرا إلى أن الآلية المتبعة لدى البلدية يكون الصرف وفق شروط الاستحقاق ويتم خصم البدل بشكل تلقائي في حالة تمتع الموظف بأحد أنواع الإجازات من خلال النظم المتكاملة.