محمد راتب



استقبل وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود مستشار الاتحاد التعاوني العربي للشؤون الاقتصادية والتعاون الخليجي، ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الأسبق د.سعد مبارك الشبو، حيث قدم له الشبو نسخة من كتابه «ريادة التعاونيات في إدارة الأزمات - جائحة كورونا»، الذي تم من خلاله توثيق النجاح الباهر الذي حققته الجمعيات التعاونية خلال فترة أزمة كورونا.



وخلال اللقاء ناقش الطرفان ملامح تطوير العمل التعاوني في البلاد والنهوض به نحو الأفضل، نظرا لما تتمتع به الحركة التعاونية الكويتية من سمعة مميزة في المحافل العربية والإقليمية والدولية.



من جانبه، أعرب مستشار الاتحاد التعاوني العربي للشؤون الاقتصادية والتعاون الخليجي، ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الأسبق د.سعد مبارك الشبو في تصريح لـ «الأنباء» عن شكره وتقديره لوزير الشؤون على حفاوته وحسن استقباله، مؤكدا أنه استشف من الشيخ فراس السعود اعتزازه بالحركة التعاونية وفخره بجهودها المشهودة لاسيما خلال الأزمات، التي كان آخرها جائحة كورونا.



وأضاف الشبو أنه لدى الوزير رؤى لتطوير الحركة التعاونية من خلال سن تشريعات وقوانين تعمل على النهوض بها نحو الأفضل، وتذليل جميع الصعاب أمامها.