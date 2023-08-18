القاهرة - هالة عمران



تحرص الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على توجيه عناية خاصة بمحافظات صعيد مصر من أجل إحداث طفرة في التنمية وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وخبرات وثروات، وذلك لتعويض الإهمال الذي عانى منه في عقود ماضية.



ويقسم صعيد مصر إلى 3 أقاليم، وهي: إقليم شمال الصعيد الذي يشمل كلا من محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، وإقليم وسط الصعيد الذي يشمل محافظتي أسيوط والوادي الجديد، وإقليم جنوب الصعيد، الذي يشمل كلا من محافظات سوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، وامتداداتها الجنوبية حتى الحدود المصرية- السودانية.



وينعكس هذا الاهتمام بالصعيد من خلال ما يتم توجيه من استثمارات حكومية للصعيد، حيث خصـصــت الحكومــــة استثمارات حكومية بنحو 71.4 مليار جنيه خلال عام 23 /24 لتنمية محافظات الصعيد وتمول الخزانة العامة منها نحو 44% هذه الاستثمارات بقيمة 31.3 مليار جنيه.



وبلغ ما تم تخصيصه في الخطة لمحافظات وسط الصعيد نحو 24.9 مليار جنيه بنسبة 34.9 من إجمالي الاستثمارات المخصصة للصعيد، وذلك لتنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي الوادي الجديد وأسيوط مثل إنشاء ورصف طرق حيوية، وشبكات طرق وخطوط اتصالات واستكمال إنشاء طريق العائلة المقدسة وإنشاء 400 قرية كظهير صحراوي وتنفيذ البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بأسيوط وتطوير المناطق العشوائية بمحافظة الوادي الجديد.



وتستحوذ محافظة الوادي الجديد على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم وسط الصعيد من بنسبة (53.4%) وبقيمة تبلغ 13.3 مليار جنيه، وتليها محافظة أسيوط بنسبة 46.6، وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القطاعات الاقتصادية حيث يستحوذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر بنحو 61%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 17.6%. وتستهدف الحكومة في خطتها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المستهدف في محافظات إقليم وسط الصعيد وهي خلال العام المالي 2023/2024، حيث تضمنت مشروعات النقل والتخزين، استكمال إنشاء ورصف طرق حيوية، وشبكات طرق وخطوط اتصالات وإنشاء ورصف 14كم طرق بالواحات البحرية بالوادي الجديد.



وإنشاء ورصف محور ربط بين التنيدة بالداخلة ومنفلوط بأسيوط 300كم واستكمال إنشاء ورصف محور يربط الفرافرة/ ديروط/أسيوط بطول 285کم واستكمال طريق يربط أسيوط/ القاهرة/ أسيوط عبر هضبة أسيوط.