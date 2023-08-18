القاهرة - ناهد إمام



قررت شركة ميناء القاهرة الجوي غلق صالة الوصول رقم (1) بمبنى الركاب رقم (1) والمعروف بالمطار القديم كليا ونقل الرحلات إلى صالة الوصول رقم (3) وصول بالمبنى نفسه، وذلك بدء من الساعات الأولى ليوم الأحد القادم والموافق 20 أغسطس بسبب بدء أعمال التطوير والتجديد في الصالة القديمة، وتم التأكيد على جاهزية صالة (3) لاستقبال الرحلات.



وعقدت شركة الميناء اجتماعا موسعا برئاسة الطيار جمال الجندي رئيس قطاع العمليات بالمطار مع جميع الجهات العاملة بالصالة من شرطة وجمارك وحجر صحي وغيرها من الجهات، وتم التأكيد على شركات الطيران العاملة بالمبنى بتنظيم نزول الركاب من الطائرة والالتزام بالأعداد المناسبة داخل الأتوبيسات وكذلك تأخير نزول ركاب الترانزيت من الطائرة إلى آخر أتوبيس وتوجيههم إلى منطقة الترانزيت بصالة السفر رقم (1) وذلك فور بدء العمل بالصالة. وناقش الاجتماع التنبيه على شركات الطيران العاملة بالمبنى بعدم انتظار أي راكب نهائيا تحت الطائرة أو ترجله في منطقة الانتظار بالمهبط أمام صالة الوصول، وتنظيم دخول الركاب إلى الصالة بواسطة منسق خارجي ومدير منوب ومدير الصالة وفي حالات ذروة التشغيل يتم تفعيل إجراءات تنظيم دخول الركاب للصالة بفاصل زمني وذلك بالتنسيق مع شركة الطيران، والتأكيد على تخصيص أبواب الدخول أرقام (2،3) لدخول الركاب.