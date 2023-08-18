تولع بالبحر صغيرا وشارك برحلات الغوص على اللؤلؤ مع النوخذة والده عندما كان مدير لجنة التراث البحري، تعلم أساسيات الصيد على أصولها فكانت الأسياف وسمكة الحاقول بداية اشتعال فتيل عشق الصيد. صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق عبدالعزيز الغنام الذي حدثنا عن مشواره البحري، وأفضل أماكن الصيد حاليا وأنواع الأسماك الحاضرة، ومكان وييمة السبيطي وترديعته المفضلة، وأين يتواجد الشماهي وأوقات صيده، ومتى يكون موسم أسماك الشيم وأفضل مواقع صيدها، كما أطلعنا الغنام على طريقة الجق وأكثر ما يميزه، وأماكن تواجد الهامور وأوقات صيده، وما أنواع الأسماك التي تتواجد على أسياف الفنطاس والمسيلة والخيران، والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة وحثهم على المحافظة على البيئة البحرية، ومناشدته المسؤولين الاستماع إلى صوت الحداقة وتلبية مطالبهم، فإلى التفاصيل:

يقول الحداق عبدالعزيز الغنام في البداية: بدأت الصيد منذ الصغر وتقريبا بعمر 8 سنوات، وكنت أطلع مع النوخذة الوالد ربي يحفظه، فهو كان معلمي، وشاركت معه بالغوص على اللؤلؤ، وفي ذلك الوقت كان هو مدير لجنة التراث البحري، وكنت أطلع معاه حداق على أسياف السالمية والمسيلة وعلمني اساسيات البحر ومعلومات كثيرة منها الصبر وطريقة البكرة والترديعة والصيد بالسنارة، وأغلب صيدنا في ذلك الوقت شعوم وقرقفان ومزيزي، وأول سمكة صدتها كانت الحاقور وقتها طرت من الفرحة وعندما كبرت رافقت الوالد بطلعات الطراد لجنوب الفنطاس وكنت أتعلم منه طريقة صيد السبيطي، واهمها انواع الييم التي يفضلها السبيطي مثل الزورية الحية ومصارين الدجاج واليواف. عالم البحر كبير وكل يوم تتعلم شي جديد.



أفضل أماكن الصيد



ويضيف الغنام: أفضل أماكن الصيد حاليا هي أسياف الدوحة وشرق وميناء الشويخ وأسياف السالمية، وأفضل ييمة حق الأسياف الشمالية هي الربيان والعجين والميد والشريب لصيد أسماك الشعم والقرقفان والمزيزي والسبيطي، وأيضا عندك الأسياف الجنوبية مثل أسياف المسيلة والفنطاس والخيران ويتوافر فيها العديد من الأسماك مثل الشعري والشعم والقرقفان والمزيزي والسبيطي، وأفضل ييمة لحداق الجنوب الربيان والخثاق والميد، أما حداق الطراد أفضل مكان حاليا تحت جسر جابر وعندك الركسة وبعدها الأرياق وعوهة وجزيرة فيلكا ومسكان والحيشان تحصل فيها اسماك الشيم والشماهي والنويبي والشعم والسبيطي والبالول والنقرور وييمتك تكون الروبيان والزورية الحية ومصران الدجاج والخثاق واليواف والسلس والشريب والعجين والمحاياة.



مايات السبيطي مختلفة



ويتابع الغنام: السبيطي له مكانة خاصة في نفوس أغلب حداقة الكويت، وأكثر ما يميزه الذكاء والحذر وكل محدق له ييمه خاصة ومايات خاصة وأحجام خيوط أحيانا يحتاج خيوط ناعمة من 40-50 ومرات يحتاج خيوطا من 60-70 إذا كان المكان فيه صخور ورقوق، وأفضل ترديعة لصيد السبيطي ركة طويلة وميدار 0/4، ولا ننسى هجم البلد وعلى حسب جرة الماية تكون حمل أو فساد وتصيده في مايات مختلفة على حسب المكان، وافضل ييم لصيد السبيطي الزورية الحية والسلس ومصران الدجاج والعوم واليواف النغاقة وعلى حسب المكان ومرعاه.



ييمة وترديعة الشماهي



ويضيف: الشماهي صيده متعة وافضل أماكنه الطبعانات والركسة وجزيرة عوهة، وبالنسبة للجنوب يكون متواجدا في الطبعانات والأرياق وييمته المفضلة الروبيانة وترديعته العلاق وينصاد عن طريق الجق وافضل مواسمه شهر يوليو واغسطس، أما أسماك الشيم فموسمها خلال شهري يوليو وديسمبر وافضل مكان لها الدردور وعوهة وجسر جابر وتنصاد بطريقة الجق ولفاح واحرص على المحاياة يميامه ومجوه.



هامور أكتوبر وديسمبر



وأكد أن افضل اماكن صيد الشعم بالنسبة للأسياف هي أسياف الدوحة وميناء الشويخ واسياف الديرة وفي الطراد منطقة الحيشان والدوحة والرشدان، وفي فصل الصيف تحصله في الأماكن الصخرية وفي فصل الشتاء يدور الطينة مثل الخيوسة والحيشان، وييمته الروبيان المستزرع والشريب والعجين، بالنسبة للهامور تحصله في الطبعانات والاماكن التي تحتوي على صخور وميافر، وييمته المفضلة الجم الحي واليميام والشعم وصيده يكون بوقفه الماية وحجم خيطه 100 وانت صاعد، وعلى حسب المكان وأفضل مواسمه أكتوبر وديسمبر.



الجق حديث الساحة البحرية



وأضاف: الجق من طرق صيد التي وصلت لنا حديثا وهو عبارة عن سمچة صناعية من الرصاص، وله أحجام مختلفة من 10 غرامات الى أكثر من 150 غراما، وتوجد أنواع الفاست جق وسلو جق واختيار ألوانه وشكله او وزنه يكون حسب المكان وجرة الماية والجق يصيد كل سمچة وأنصح باستخدامه بقوة فهي طريقة صيد ممتعة وفيها حماس وأكشن ويوفر عليك الوقت والجهد.



ختامية



واختتم الغنام قائلا: أنصح نفسي أولا وأنصح اخواني الحداقة وكل رواد البحر سواء اهل الطراريد أو اليال بالنظافة والمحافظة على البيئة البحرية، كما أنصح أصحاب الطراريد بالانتباه أثناء طلعة البحر، وأن يوفروا كل أدوات الأمن والسلامة والملاحة البحرية، وعدم استخفاف أحد بطلعة البحر لأن هناك مفاجآت ومخاطر كثيرة تحصل فجأة، وأوجه مناشدة للمسؤولين واقول لهم الحداقة ناقصهم اشياء كثيرة.. أولا الشواطئ المقفلة، ثانيا قلة المسنات والمراسي ونحن ابناؤكم، والبحر والحداق سبب من اسباب سعادتنا، وربي يحفظ الجميع ويديم علينا نعمة البحر والأمن والأمان.





