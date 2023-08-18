بيروت - بولين فاضل



أعربت الفنانة ريتا حرب عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان عمان السينمائي بدورته الرابعة، برفقة كوكبة كبيرة من النجوم العرب، مشيدة بالمهرجان لأنه يدعم المواهب الشابة.



وعلى صعيد آخر، تحدثت ريتا عن دورها «جويل» في مسلسل «ستيلتو»، الذي حظي بنجاح كبير، مشيرة إلى أنه غير شخصيتها كليا، وعلقت: «هيدا الدور أخد حياتي وردها، أخدني من سابع أرض نزول لسابع سما فوق، أكيد قطعت بظروف صعبة بس يلي قواني الداعمين، وتحديت وجعي ومأساتي لكمل هالدور، والحمد لله كل عناصر ستيلتيو وزملائي النجوم نجحوا ونجحنا كلنا».