مفرح الشمري



الجهد الذي يبذله الموسيقار د.عامر جعفر في ايصال التراث الموسيقي والايقاعات الكويتية الى مختلف دول العالم، جهد يشكر عليه ولا بد من الاشادة به لأن ما يقوم به وحده يستحق الثناء والتقدير.



وفي هذا الصدد، ينتظر الموسيقار د.عامر جعفر انجازا جديدا يسجل باسم الكويت وباسمه كونه اول ملحن عربي يشارك في اكبر مهرجان للاوركسترات الذي سيقام الاحد المقبل في دار الحفلات الموسيقية في برلين من خلال عزفه لمقطوعته «ضجر الأسير» من قبل اوركسترا السيمفونية بأوزبكستان التي يقودها الموسيقار كمال الدين اورنفاي، وهذه المرة الاولى التي تشارك اوركسترا من بلد مسلم في هذا المهرجان العالمي الموسيقي الذي يشارك فيه كبار الاوركسترات في العالم.



الموسيقار د.عامر جعفر في انجازه الجديد يثبت ان من لديه الاصرار والعزيمة على تحقيق اهدافه وطموحه يصل حتى وان لم يجد الدعم المادي من الجهات الحاضنة للثقافة في البلد وهذا ان دل فإنه يدل على اننا أمام قامة موسيقية تمتلك قدرات لا يمتلكها غيره، لكن للأسف هذه القدرات الفكرية في التأليف الموسيقي يستفيد منها الآخرون فقط، وهذا الأمر «يحز بالخاطر» ان موسيقارا بحجم د.عامر جعفر لا تتم الاستفادة من خبرته الموسيقية في الداخل، ويكون «منسيا»، بينما هناك دول أخرى تقدره وتنظم له أمسيات ومشاريع موسيقية للاستفادة من خبرته في هذا المجال.. ألف مبروك د.عامر جعفر على هذا الانجاز والقادم اجمل ونتمنى من الجهات الحاضنة للثقافة والفنون بالبلاد الاهتمام بالمبدعين الذين بسعون دائما لأن يكون علم البلاد عاليا في شتى المجالات.