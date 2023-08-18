يعقوب العوضي



تمكن العربي من الفوز على نظيره الزمالك المصري بنتيجة 33-32، في أول مباراة له ضمن منافسات الدور التمهيدي للمجموعة الثانية ببطولة الأندية العربية الـ 38 لكرة اليد، والمقامة منافساتها حاليا في مدينة القطيف، والمؤهلة إلى بطولة العالم للأندية «سوبر غلوب» المقررة إقامتها في المملكة العربية السعودية، ليحصد «الأخضر» نقطتين ثمينتين، فيما بقي الزمالك على رصيده نقطتين فقط من فوز واحد.



وفي مباراة أخرى، تعادل الكويت مع نظيره البنك الأهلي المصري 32-32، في المواجهة التي جمعت الفريقين ظهر أمس، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 3 نقاط في المجموعة الأولى، بعد فوز أول على الجزيرة الإماراتي.



وتتواصل منافسات البطولة العربية الـ 38 للأندية بإقامة 4 مباريات اليوم، حيث يلتقي الحشد العراقي مع نظيره البنك الأهلي المصري في الـ 1 ظهرا، ويتبعها في 3 عصرا لقاء يجمع بين الشعلة اليمني والعربي، على أن يلعب في الـ 5 مساء الكويت مع نظيره مضر السعودي، فيما تختتم مباريات اليوم الثالث في الـ 7 مساء بمباراة بين الهدى السعودي ـ مستضيف البطولة ـ والزمالك.