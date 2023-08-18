أبت رياح الاضطرابات أن تغادر أروقة غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي يبدو أن أزمة إيقافه عن القيد لن تكون أكبر مشاكله في الفترة القادمة بعد تجدد الخلاف بين إدارة الأبيض ونجم الفريق أحمد سيد زيزو عطفا على العرض الرسمي الذي تقدم به نادي الشباب السعودي الذي ينشط بدوري روشن لشراء جناح منتخب الفراعنة.



ورفض مسؤولو الزمالك مجرد فكرة مناقشة احتراف اللاعب مهما كانت المغريات المادية، وكان والد زيزو قد اجتمع بأحمد مرتضى القائم بأعمال رئيس النادي لمحاولة تقريب وجهات النظر ومعرفة المبلغ المطلوب لاحتراف نجله في ظل الراتب الضخم المتوقع أن يحصل عليه من الفريق السعودي، وصرح مرتضى منصور رئيس النادي المعزول بحكم قضائي: «والد زيزو انفعل بعد رفضنا لعرض الشباب وهذا حقه لأنه نظر إلى مصلحة نجله وتناسى أن الملايين التي تعشق الزمالك، ومن مصلحتها أن يكمل اللاعب باقي عقده».



وكانت أولى بوادر الخلاف ظهرت في يوليو الماضي عندما تقدم أحد الأندية التركية بعرض لشراء زيزو الذي أعلن لإدارة ناديه عن رغبته في خوض تجربة الاحتراف، ولكن قوبل طلبه بالرفض نظرا لأنه أحد الأعمدة الرئيسية للفريق.



وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية موسم 2025 حيث شارك اللاعب بقميص الأبيض في 200 مباراة سجل خلالها 65 هدفا وصنع 53.



من جهته، كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن عقوبة لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم «كهربا» بالإيقاف 6 مباريات سيتم تطبيقها على أي من البطولات المحلية في الموسم الجديد.



وصرح حسين: «العقوبة طالما خرجت من لجنة الانضباط في الأساس، فإنها تطبق على كل البطولات، أما إذا صدرت العقوبة من إدارة المسابقات، فإن كل بطولة تكون منفصلة بعقوبتها عن الأخرى».