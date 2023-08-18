حذرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية من أن يصبح البن سلعة باهظة الثمن خلال السنوات المقبلة بسبب تزايد الطلب والتغير المناخي، وهو ما قد يكون خبرا سيئا لعشاق القهوة ومحبيها.



وقالت الصحيفة: «قدرة صناعة القهوة على تلبية الطلب المتزايد للبن، من خلال سلاسل التوريد الحالية يظل، أمرا مشكوكا به»، مشيرة إلى ان استهلاك القهوة في قارتي آسيا وأفريقيا فاق معدلات الأسواق التقليدية بأوروبا وأميركا الشمالية، مما يزيد من الطلب وسط انخفاض المعروض.



ويتم شرب حوالي 3 مليارات فنجان من القهوة في جميع أنحاء العالم يوميا - ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، وفقا للصحيفة البريطانية ذاتها.



في المقابل، يتوقع ان يجعل ارتفاع درجات الحرارة بفضل ظاهرة التغير المناخي من الأراضي الزراعية المناسبة لمحصول البن غير صالحة للاستعمال «قريبا»، حيث يكافح المزارعون لكسب لقمة العيش، وسط ارتفاع الأسعار على المستهلكين.



وتقول المديرة التنفيذية للمنظمة الدولية للقهوة، فانوسيا نوغيرا: «يمكن أن تصبح القهوة سلعة فاخرة باهظة الثمن، أو ربما أسوأ من ذلك، حيث سيواجه عشاق القهوة في العالم مشروبا لا يكون طعمه جيدا».