أعلنت النجمة العالمية أنجيلينا چولي، عن تحويل فيلم The Outsiders إلى عرض مسرحي على «برودواي» بمشاركة ابنتها الصغرى فيفيان من زوجها السابق براد پيت، والبالغة من العمر 15 عاما، حيث ستنضم ابنتها كمساعدة لها في المسرح.



وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن أنچيلينا چولي هي المنتج الرئيسي للمسرحية، وقد كشفت في بيان أن ابنتها فيفيان تذكرها بوالدتها مارشلين برتراند، فهي لا تركز على أن تكون مركز الاهتمام بل على دعم المبدعين الآخرين.



وتابعت بالقول عن ابنتها: «درست جيدا، وجادة فيما يتعلق بالمسرح وتعمل بجد لفهم كيفية المساهمة بشكل أفضل».



وأوضحت النجمة العالمية أن ابنتها الصغرى فيفيان تعشق الفن والمسرح بشكل خاص، حيث كانت تصحبها معها دائما إلى مواقع التصوير، ولهذا السبب بدأ شغفها بالتمثيل والأعمال المسرحية.



وتعد فيفيان أحد 6 أبناء تشاركهم أنچيلينا چولي مع النجم العالمي براد پيت، والتي تخوض معه قضية حضانة الأطفال حاليا.