تسببت عاصفة عنيفة في إلغاء عشرات الرحلات في مطار فرانكفورت الأكبر في ألمانيا أمس، وأدت أيضا إلى حدوث فيضانات غمرت شوارع وأسقطت أشجارا.



وضربت العاصفة جنوب غرب ألمانيا مساء الأربعاء مصحوبة بأمطار غزيرة وأكثر من 25 ألف برق في غضون ساعة تقريبا. وقال مطار فرانكفورت إنه اضطر لإلغاء 90 رحلة فيما غير مسار 23 رحلة أخرى للهبوط في مطارات أخرى. ونام بعض الركاب على أسرة تخييم فيما أمضى كثر الليلة في فندق المطار.



وقالت إدارة الإطفاء في العاصمة المالية لألمانيا إنها نفذت أكثر من 500 عملية مرتبطة بالعاصفة بين مساء أمس الأول وأمس. كما أثرت العاصفة على مناطق أخرى، مع تضرر منطقة غيلسنكيرشن في ولاية شمال الراين ويستفاليا بشدة. وقالت هيئة الإطفاء إن شوارع وأقبية ومناطق سكنية منخفضة غمرت بالمياه بسرعة، فيما سقطت أشجار بعضها على مركبات.