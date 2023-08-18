أشار محامو زعيم المعارضة في السنغال عثمان سونكو وحزبه المنحل إلى أنه نقل إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى بينما كان محتجزا.



وحكم على سونكو غيابيا بالسجن لعامين في الأول من يونيو الماضي.



وسونكو مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024، وهو منخرط مع المسؤولين في صراع مرير على السلطة منذ العام 2021 حين فتح تحقيق بشأنه في تهم مختلفة منها الدعوة إلى التمرد وتعريض أمن الدولة للخطر وأخرى تتعلق بالإرهاب.



وبدأ المعارض إضرابا عن الطعام في 30 يوليو الماضي، بعد يومين على توقيفه. وشككت السلطات بأنه يلتزم بالإضراب بصرامة.



وقال مي سيريه كليدور لي وهو أحد محامي سونكو لـ «فرانس برس» إنه توجه إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى الرئيسي في دكار حيث أكدوا له وجود موكله، وأشار إلى أنه فضل عدم الاقتراب منه، لكن سونكو «لم يستفق».



وأشار مي بامبا سيسي وهو محام آخر لسونكو إلى دخوله العناية المركزة.



وأفادت صفحة سونكو عبر فيسبوك بأنه «نقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى دكار الرئيسي» بعد وعكة صحية شعر بها.



وتناقل مسؤولون في «الحزب الوطني السنغالي من أجل العمل والأخلاق والأخوة» (باستيف) الذي يتزعمه، الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.