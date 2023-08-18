تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان، بأن سوناك أكد للأمير محمد بن سلمان تطلع بريطانيا لتعميق العلاقات طويلة الأمد مع المملكة.



كما أكد سوناك التزام لندن بدعم أمن السعودية والاستقرار الإقليمي، لافتا إلى أن الرياض قامت بدور بناء وإيجابي تجاه أوكرانيا خاصة بعد استضافة محادثات جدة.



وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء البريطاني وولي العهد السعودي اتفقا على الاجتماع في أقرب فرصة.