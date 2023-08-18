ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت ان لجنة اختيار مدير جامعة الكويت أنهت أعمالها ورفعت 5 أسماء إلى وزير التعليم لاعتماد واحد منهم من قبل مجلس الوزراء وهم: د.فهد الرشيدي من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ود.عادل الوقيان من كلية العلوم الإدارية، ود.عادل العدواني من كلية العلوم الإدارية، ود.أنور اليتامى من كلية الهندسة والبترول، ود.يعقوب الكندري من كلية العلوم الاجتماعية، وذلك بعد الانتهاء من جميع المقابلات للأساتذة المتقدمين لشغل منصب مدير الجامعة والذين بلغوا 35 أستاذا جامعيا.



وأكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.علي الكندري أن الانتهاء من أعمال لجنة اختيار مدير جامعة الكويت ورفع 5 أسماء إلى وزير التعليم أمر تشكر عليه لجنة اختيار مدير الجامعة، وأن الاستعجال في تسكين منصب المدير أمر ملح لاستقرار الجامعة، بعد أن عانت الجامعة من الفراغ الإداري لمدة طويلة.



ودعا د.الكندري إلى الاعتماد على الكفاءة في اختيار المدير الجديد للجامعة، لما لهذا الموقع من تأثير كبير على الجامعة، حيث نتطلع جميعا إلى من يساهم في الخروج من حالة الشلل الإداري في جامعة الكويت، وانتشال الجامعة من المشاكل التي عانت منها بسبب الفراغ الإداري الذي تسبب في الكثير من المشاكل الأكاديمية والإدارية بالجامعة، مؤكدا أن جامعة الكويت بحاجة إلى شخصية أكاديمية ذات رؤية واضحة وتصور في رفع تصنيف الجامعة الأكاديمي والاستعجال في تسكين المناصب القيادية بالجامعة، خاصة أن الكثير من وزارات الدولة قد بدأت فعليا في اختيار قياديها وتسكين مناصبها.



وتقدم د.الكندري باسم جمعية أعضاء هيئة التدريس بالشكر إلى لجنة اختيار مدير الجامعة على عملها في الفترة السابقة، مؤكدا على أهمية الاستعجال في اختيار مدير الجامعة من قبل مجلس الوزراء الموقر من ضمن الأسماء المرفوعة من قبل اللجنة، حفاظا عل استقرار الجامعة.