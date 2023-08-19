الرطوبة تبدأ في الانخفاض بشكل ملحوظ بدءاً من نهار الغد وتعود للارتفاع مع طلوع «سهيل» 24 الجاري

قال الخبير الفلكي عيسى رمضان إن أمطار الصيف التي تتساقط اليوم على مناطق متفرقة من البلاد سببها هو الرطوبة النسبية العالية والرياح الجنوبية الشرقية التي تصعد إلى طبقات الجو العليا مكونة السحب الركامية الرعدية.



وأضاف رمضان في تصريح له أن هذه الأمطار لا تفيد النباتات أو المناطق الصحراوية، لأنها تتبخر بشكل سريع جدا، كما أنها تستمر لفترة بسيطة قبل أن تبدأ السحب تقل تدريجيا، مشيرا إلى أن هذه الأمطار يصاحبها أحيانا تساقط حبات من البرد.



وتابع بأنه من المتوقع أن تستمر بعض السحب بشكل خفيف غدا السبت مع فرص محدودة لسقوط أمطار متفرقة، مشيرا إلى أن الرطوبة تبدأ في الانخفاض تدريجيا بدءا من نهار غد وتستمر الرياح المتقلبة خلال الأسبوع المقبل والتي تخف معها الرطوبة النسبية حتى تعود إلى الارتفاع مع بداية طلوع نجم سهيل في 24 أغسطس الجاري والرياح الشمالية الغربية لفترة بسيطة، لتستمر بين الزيادة والنقصان في شهر سبتمبر.