القاهرة - ناهد إمام

أكد د.محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية ان مصر لم تسجل حتى الآن أي إصابة بالمتحور الجديد لاوميكرون «Eg5»، لافتا الى انه احد متحورات كورونا الجديدة.

وأوضح عوض تاج الدين - بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن منظمة الصحة العالمية صنفت Eg5 أنه متحور جديد يثير الاهتمام لأنه ينتشر أكثر من المتحورات الأخرى بمعنى أنه ينتشر ويصيب عدد أكثر من الأشخاص.

وأشار د.تاج الدين انه في كل الأحوال فإن الوقاية مهمة جدا، موضحا أن ڤيروس كورونا أحد الڤيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي وهناك مجموعة من الڤيروسات تصيب الجهاز التنفسي منها الانفلونزا.

وقال إن كل الڤيروسات لديها القدرة على التحور حتى تستطيع أن تتعامل مع مقاومة جسم الإنسان، موضحا أنه حتى ڤيروس الانفلونزا العادي يتحور.

وأضاف تاج الدين انه في ظل وجود تحورات كورونا والڤيروسات التنفسية الأخرى فيجب علينا الأخذ بكل الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بتلك الڤيروسات.

يذكر ان متحور Eg5 او إيريس ظهر في فبراير الماضي وهو متحور عن أوميكرون السائد عالميا، حيث أبلغت أكثر من 50 دولة حول العالم بوجود إصابات لديها بمتحور إيريس، أهمها الصين والولايات المتحدة واليابان وكوريا وكندا وفرنسا وإسبانيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن تعقب العديد من المتحورات لڤيروس كورونا بما في ذلك متحورت EG.5 أو ما يعرف باسم «إيريس».

وحسب منظمة الصحة العالمية فان أعراض متحور كورونا الجديد والذي يعرف باسم Eg5 تتمثل في السخونة والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال وآلام الجسم والعضلات والشعور بالتعب والإسهال.