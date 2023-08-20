



[email protected]

عزيزي القارئ في كل مكان وزمان..





أتحب أن تعيش تجربة رفقة السفر؟.. تعال معي أصحبك في هذه الرحلة الصيفية الحارة إلى أجواء باردة وتجوال سياحي مختلف.. خرجت من بيتي قاصدا براغ المدينة التشيكية بعد أن حصلنا على الشنغن» لنتمكن من الالتحاق برحلة الكروز من الدنمارك.

براغ التي لفظت الشيوعية بعد سبعين عاما من الحكم الماركسي الأحمر! اسمها يحمل معاني كثيرة منها: (المزاج - التغير - المحظوظ - البهجة - الودية - الكريمة - الحديثة) وأضيف إليها العريقة!.. دخلت مطارنا القديم داعيا الله ان يرزقنا ويعجل لنا في مطارنا الجديد الذي أخذ اكثر من ميزانية ولم يكتمل بعد!.. كانت عقارب الساعة تشير إلى بعد منتصف الليل 1:45، أخذت البوردنق من الطيران التركي مستقلا الطائرة التركية وتعد اليوم (مفخرة) بين كل انواع الطيران. هذا ما جعل المسافرين يطلقون على مطار اسطنبول (ملتقى العالم)!.. وكانت الطائرة (فل) لكثرة المسافرين من الكويت إلى تركيا وكانت رحلتهم من تنظيم سفريات اليوسف.

مع اقتراب أنوار الصباح المبكر وصلنا المطار التركي الذي يعج بأمواج من افواج السياح من كل قارات العالم، خاصة الدول الخليجية.. وساعة زمن من انتظار الترانزيت ركبنا ايضا الطيران التركي لنصل براغ قبيل الثامنة صباحا وكانت عاصمة التشيك براغ تتنفس صباحا ما بين شبه الضباب والبرودة المنعشة!

تعد براغ من افضل المدن الاوروبية التي يقصدها السياح من كل حدب وصوب من اجل السياحة والترفيه والتاريخ وأيضا لنجاحها في السياحة العلاجية خاصة العلاج الطبيعي.









براغ تأسست في أواخر القرن التاسع الميلادي وكانت مقرا لحكم ملوك بوهيميا، ولتصبح ثالث اكبر مدينة اوروبية في عهد الملك الروماني تشارلز الرابع، ويذكر ان عدد سكانها بلغ 40 ألف نسمة.



اليوم براغ يزيد سكانها على مليون و200 ألف نسمة.

لا شك أن السائح سيعجب برؤية براغ المدينة الذهبية والتي تتميز بكثرة الابراج والمباني التاريخية.











حوار مع أبوكريم



لي صديق قديم في التشيك اسمه (أبوكريم) وهو بالأصل من فلسطين وهو مواطن تشيكي وعلى هامش زيارتي للعاصمة براغ جلست معه اكثر من ساعة ودار حوار حول ما يهم المواطن التشيكي اليوم لخصها لي بما يلي:



- فرص العمل.



- تدهور العلاقات الاجتماعية الأسرية.



- ارتفاع الضرائب.



- حوار حضاري يدور لرفض المثلية.



- الهجرة.



- ندرة الأطباء!



- ارتفاع أسعار البيرة.



وعندما طلبت ان يرتب لي الجاليات العربية فأجاب:



الفلسطينيون - السوريون - اليمنيون - العراقيون - المصريون - الأفارقة من الجزائر - المغرب - تونس وليبيا.



الفنادق



تتميز براغ بمجموعة من الفنادق الضخمة والمتوسطة والمتواضعة ومعظمها يقع في مواقع متميزة ومناظر طبيعية وهناك العديد من هذه الفنادق القريبة من (السنتر) او في المناطق المتعددة المحيطة بالعاصمة النشطة براغ خاصة وأن هذه الفنادق قريبة من مولات التسوق في التشيك والتي تستطيع ان تصل إليها عبر مختلف وسائل التنقل مثل المترو والباصات والسيارات، ومن اشهر هذه الفنادق وقد سكنت فيه وأنصح به فندق: Kings Court وهو قريب من السنتر وفي وسط المدينة يوجد فندق: Malenamesti او ماجستيك بلازا - هيلتون وفندق كينغر كورت.

مطاعم







في براغ هناك أكثر من خيار خاصة (بمينيو) المطاعم، حيث هناك اللبناني والإيراني والسوري والتركي والهندي وكلها مطاعم لها شريحة من جمهرة السياح فلكل سائح ذوقه وطعامه والمطابخ العربية والإيرانية والهندية والتركية متنوعة وتلبي حاجة السياح خاصة الجنسيات العربية القادمة الى براغ ناشدة قضاء وقت ممتع مع ما لذّ وطاب من الطعام.



الساعة الرملية



توجد الساعة الرملية الفلكية في مدينة براغ القديمة والتي تذكرنا بالقرون الوسطى وهذه الساعة لاتزال تعمل وتجذب لها ولأخواتها من القلاع والأماكن الأثرية اكثر من 1.8 مليون زائر وسائح سنويا.



فمنذ أكثر من 600 عام والساعة تعمل بكل دقة.







جسر تشارلز



يعتبر جسر تشارلز في العاصمة التشيكية براغ من أشهر معالمها السياحية وقد بني في القرن الخامس عشر ويبلغ طوله 621 مترا وعرضه عشرة أمتار ويربط المدينة بقلعة براغ وهو قائم على 16 قوسا ويزينه 30 تمثالا.



اكثر السياح يمشون على هذا الجسر لمشاهدة هذه التماثيل والرسومات التي تخص مجموعة كبيرة من الرسامين والموسيقيين خاصة وقت الغروب حيث منظر الشمس وهي تغيب يعطيك انطباعا مميزا كما يوجد العديد من الباعة الذين يعرضون عليك التذكاريات.







قلعة براغ



تعتبر واحدة من اشهر واقدم القلاع في العالم ويعود تاريخها للقرن التاسع وتم تجديدها في القرن الثالث عشر وهي المقر الرسمي لرئيس الجمهورية التشيكية وفي داخلها التاج التاريخي والمجوهرات وعليها حراسة مشددة، وأكثر اماكن براغ من المعالم العريقة.







أين تتسوق؟



تعتبر مدينة براغ الذهبية واحدة من افضل المدن للنساء، حيث متعة التسوق مع الماركات وكل الموديلات الحديثة والموضة.



ويعتبر مول بالاديوم واحدا من هذه الأماكن المشهورة بالتسوق، حيث تم افتتاح هذا السوق في 2007 وبه اكثر من 170 محلا تجاريا لأفضل الماركات العالمية وفي الصيف تتوالى عروض الخصومات والتنزيلات والهدايا التذكارية.







فنون مختلفة



وأنت تتجول في براغ يلفت نظرك حجم الاهتمام بالانشطة الفردية لكل أولئك البشر الذين يحاولون امتاع الناس أو اضحاكهم او جعلهم يتمتعون بالأنشطة وهذا ما يجعل براغ في طليعة المدن المشجعة للفنون خاصة مع وجود كل انواع الفنون المعمارية والنقوش الجدارية الرائعة.







المتحف الوطني



تجد في المتحف إجابة على أسئلتك التاريخية اضافة الى المعروضات التي تعود للعصور الوسطى وما قبل التاريخ.



تبهرك المعروضات والتحف خاصة المشغولات اليدوية والألبسة التقليدية والتي تخبرك عن ثقافة البلد وأهله.



جميلة المتاحف بكل مقتنياتها الثمينة وهي تستحق الزيارة.



حناطير براغ



ركوب الحناطير يمكن تجربتها في براغ والتي ستأخذك في جولة بالمدينة القديمة لمدة 20 دقيقة وبعيدا عن سماع اغنية (بحبك يا حمار)!



الغريب أن الخيول عارفة الطريق فأغلب المباني قديمة وتاريخية بطرازها المعماري وما يزيد الأمر روعة كل ما تمر به من مطاعم ومقاه خاصة وأنت تشاهد نهر خلتافا بسفوحه الخضراء البعيدة في منظر لا مثيل له لمدينة براغ، خاصة بالليل.









حديقة الحيوانات







تم افتتاح حديقة حيوانات مدينة براغ عام 1931 وكان الهدف حماية الحيوانات وتعتبر اليوم من الحدائق القديمة وتضم في جنباتها اكثر من 4200 حيوان.

قارئي الكريم في كل مكان آمل ان تسعد معي في المحطات القادمة مع هذه الهمسة: Enjoy



المحطة الثانية: كوبنهاغن





































أسرار سفرة الكروز البحري! - بقلم: يوسف عبدالرحمن

https://alanba.com.kw/1191513/