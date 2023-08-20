سجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا تجاوزت 30 ألف ليرة سورية دفعة واحدة، منذ الخميس الماضي.



وبحسب نشرة أسعار «الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات بدمشق» أمس، بلغ سعر غرام الذهب عيار 18، 654 ألفا و714 ليرة سورية، للشراء، و655 ألفا و714 ليرة للمبيع.



كما سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 764 ألفا للشراء، و765 ألفا للمبيع. وذلك ارتفاعا من 735 ألفا للمبيع، و734 ألفا للشراء من عيار 21، الخميس الماضي.



أما في السوق الموازية فقد سجل الغرام من عيار 18 أكثر من 680 الف ليرة، في حين سجل الغرام من عيار 21 793 ألف ليرة سورية بحسب موقع «الليرة اليوم» المتخصص.



ومع تجاوز سعر غرام الذهب 700 ألف ليرة، يكون بذلك قد سجل ارتفاعا قارب الـ 200 ألف ليرة في أقل من شهر، إذ تجاوز في 22 يوليو الماضي 600 ألف ليرة سورية للغرام الواحد للمرة الأولى في تاريخه، وذلك تزامنا مع تدهور كبير في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.