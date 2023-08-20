

ضمن فعاليات وأنشطة نادي اسباير التثقيفي، استضاف النادي من ضمن أنشطته التثقيفية للطفل الكاتبة ريهام الفوزان لقراءة قصة تفاعلية بعنوان «رسالة جرو صغير» من تأليف الكاتب ناصر الدوسري الذي أسعد الأطفال بحضوره والاستماع للقصة والتي تهدف إلى تعريف الأطفال بالرحمة بالحيوان، كما تتناول القصة موضوع الصيد الجائر.



وتم خلال الفعاليات تقديم عدة أنشطة مصاحبة فنية وترفيهية وورش تثقيفية بالاستدامة للأطفال والنشء من عمر 4 إلى 12 سنة.



هذا، ويهدف النادي من خلال استضافته لمجموعة من الكتاب في مجال أدب الطفل لتشجيع وتحبيب الأطفال بالقراءة وخلق حافز لهم لكتابة قصصهم الخاصة بهم وكذلك بهدف المساهمة في إثراء معلوماتهم بطرق متنوعة وشيقة.



وفي ختام الفعالية، تم تكريم الكاتبة ريهام الفوزان لمشاركتها الطيبة والتعاون والمساهمة في تثقيف الطفل، والتي أعربت عن سعادتها بهذه المشاركة وهي ليست الأولى وقد تسعدها تفاعل الأطفال وحماسهم. وتوجهت الفوزان بخالص الشكر لنادي اسباير والقائمين عليه على جهودهم المميزة في مجال ثقافة الطفل.



وقالت الفوزان: كانت تجربة جميلة جمعتني مع نادي اسباير، ومن خلال هذا اللقاء استطعنا قراءة ومناقشة قصة «رسالة جرو صغير» للمؤلف المتميز السيد نون ورسم علي الزيني، وهي قصة مؤثرة عن ثعلب صغير يبحث عن عائلته، وناقشت مع الأطفال اهم القيم الموجودة في القصة والتي تسعى لبيان أهمية الرحمة بالحيوان ووقف الصيد الجائر للأغراض الاستهلاكية.



وتابعت: ليست المرة الأولى التي أشارك فيها مع نادي اسباير وفي كل مرة أجد نفسي متحمسة للقاء أطفال النادي، وأجد مجموعة جديدة بأفكار واعية وتساؤلات تستحق النقاش مما يعزز من مستوى الحوار والتفكير داخل الجلسة، وكان لمجلة العربي الصغير مشاركة في هذا اللقاء، واستطعنا إسعاد الأطفال بنسخ مجانية من هذه المجلة القيمة، متوجها بالشكر للنادي على الدعوة والتنظيم المميز.